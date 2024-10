TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGIO 25 OTTOBRE: «IMMIGRATI, UN ITALIANO SU TRE A FAVORE DEI RIMPATRI»

08.02 - mercoledì 30 ottobre 2024

Sondaggi politici TP, immigrati: un italiano su tre a favore dei rimpatri. Cominciamo col chiedere ai nostri lettori sulla loro percezione dell’immigrazione e del numero di immigrati in Italia, chiedendo nello specifico se, secondo loro, sia un numero eccessivo. Si rileva una spaccatura netta, tra chi crede che ci siano troppi immigrati (49,9%) e chi ritiene che, invece, non sia così (49,0%). Il dato più rilevante, tuttavia, è quello dato dalla risposta più gettonata.

La risposta più frequente (36,6%) afferma che “Sì, andrebbero diminuiti, rimpatriando alcuni di quelli presenti, non portano alcun vero vantaggio, aumentano il tasso di criminalità e l’insicurezza”. Un’altra parte conferma questa tesi senza parlare necessariamente di rimpatri, credendo che “andrebbe fermato l’afflusso e si dovrebbe aumentare la sorveglianza nelle aree in cui gli immigrati portano degrado” (13,3%).

La seconda risposta più gettonata è quella che afferma che “non c’è un numero giusto o sbagliato, a essere importante è l’integrazione e la formazione degli stranieri, che vanno migliorate”. Una risposta data dal 32,4% del campione. Infine, c’è un 16,8% dei rispondenti che crede di “No, anzi, che piaccia o no a causa dell’invecchiamento della popolazione avremo sempre più bisogno di nuovi immigrati”.

Meno dell’1% del campione non sa o non intende rispondere, segno che è un tema ben chiaro alla gran parte degli italiani.

Sondaggi politici elettorali TP 25 ottobre 2024 – quanti sono gli immigrati in Italia

Proseguendo su questa linea, abbiamo chiesto del lavoro della magistratura riguardante le questioni migratorie. Nello specifico: la magistratura cerca di imporre una propria agenda al governo o segue la legge?

Qui, oltre a una spaccatura, c’è una vera e propria polarizzazione, con le risposte più marcate che dominano rispetto alle visioni intermedie.

Per il 44,5% “È evidente come sia molto politicizzata e cerchi di contrastare illegittimamente l’azione del governo per perseguire un’agenda di sinistra”. Dall’altro lato, il 41,1% del campione ritiene che “La magistratura segue la legge, a essere illegittima e pericolosa è la delegittimazione del potere giudiziario che il governo porta avanti”. Vediamo, quindi, come le risposte marcatamente positive o negative siano scelte da oltre l’85% del campione.

Nel mezzo, un 7,7% ritiene che “Le sentenze della magistratura seguono formalmente la legge, il punto è che la normativa attuale favorisce di fatto l’immigrazione clandestina”. Infine, per il 5,5% del campione, “Molti singoli magistrati sono ostili alla maggioranza di governo, ma sull’immigrazione stanno semplicemente seguendo la legge”.

Anche qui, sono in pochi a non esporre una propria opinione (1,2%).