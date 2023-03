TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI TECNÈ – INTENZIONI VOTO: « FDI SCENDE AL 30%, DEM IN CRESCITA AL 19,8% » (DATI: DIFFUSIONE 29/3 – RILEVAZIONI 24/3)

08.53 - giovedì 30 marzo 2023

Sondaggi Tecnè: fiducia in calo per Meloni e governo. Il Pd arriva a sfiorare il 20% nelle intenzioni di voto registrate dai sondaggi Tecnè per l’Agenzia Dire. I dem sono dati in crescita dello 0,2% al 19,8%. Fratelli d’Italia scende di un decimo al 30%, calo anche per il Movimento 5 Stelle che perde due decimi e si attesta al 15,6% ad oltre tre punti di distanza dal Pd. Stabili le posizioni di Lega e Forza Italia rispettivamente all’8,8% e al 7,2%. Un decimo più sotto si trova il Terzo Polo di Italia Viva e Azione (7,1%). L’alleanza Sinistra Italiana e Verdi è data in leggera crescita al 3,1%. Sotto la soglia di sbarramento troviamo +Europa al 2,4%, Italexit all’1,8% mentre gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 4,2%.

I sondaggi Tecnè registrano un calo importante della fiducia della premier Meloni e del governo. La prima cala dell’1,4% al 57% mentre la seconda scende dell’1,3% al 49,5%.

Sondaggi Tecnè: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 23 al 24 marzo 2023. Campione rappresentativo della popolazione > 18 anni residente in Italia – Margine di errore: +/- 3,1% (sui risultati a livello dell’intero campione). Campione di 1.000 casi. Metodo raccolta delle informazioni: Cati-Cawi.