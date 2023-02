TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI TECNÈ – INTENZIONI DI VOTO: « FDI AL 31,1% / M5S 17,0% / PD 16,7% / LEGA 9,2% / FI 7,8% » (DATI: DIFFUSIONE 20/2- RILEVAZIONI 18/2)

09.04 - martedì 21 febbraio 2023

Sondaggi Tecnè: il Pd rialza la testa e “vede” il M5S. È il Partito Democratico a fare la parte del leone nelle ultime intenzioni di voto registrate dai sondaggi Tecnè per l’Agenzia Dire. Nonostante le sconfitte alle regionali di Lazio e Lombardia, i dem hanno aumentato i propri consensi e respinto l’assalto alla diligenza di Terzo Polo e Movimento 5 Stelle. Il risultato li ha premiati nei consensi cresciuti nell’ultima settimana dell’1,2% l 16,7%. Al contrario i pentastellati hanno perso quattro decimi calando al 17%.

Ora tra Pd e M5S sono solo tre i decimi di distanza. Anche l’alleanza Azione/Italia Viva risente del pessimo risultato delle regionali: il Terzo Polo cede quattro decimi attestandosi al 7,4% e perde anche la quinta posizione a favore di Forza Italia che sale al 7,8%. In alto Fratelli d’Italia consolida il ruolo di prima forza col 31,1%. Bene anche la Lega in rialzo di due decimi al 9,2%. Sinistra Italiana/Verdi è in flessione al 3,1%, giù pure +Europa al 2,4% e Italexit all’1,7%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3,6%. Ancora molto alta la quota di astenuti e indecisi stimata al 44,2%.

LINK

Le liti tra alleati di governo non fanno però bene all’esecutivo il cui gradimento è dato in calo di mezzo punto al 54,6%. Giù anche l’indice di fiducia degli italiani in Giorgia Meloni (61%).

*

Sondaggi Tecnè: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 16 al 18 febbraio 2023. Campione rappresentativo della popolazione > 18 anni residente in Italia – Margine di errore: +/- 3,1% (sui risultati a livello dell’intero campione). Metodo raccolta delle informazioni: Cati-cawi.