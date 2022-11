TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI TECNÈ – AGENZIA DIRE: « FDI AL 29,0% / 17,1% / M5S 16,9% / LEGA 8,3% / AZIONE/ITALIA VIVA 7,8% / FI 7,0% »

10.03 - mercoledì 09 novembre 2022

Sondaggi Tecnè: Fdi col vento in poppa, aumenta vantaggio su Pd. Continua la luna di miele tra gli italiani e Fratelli d’Italia. Almeno secondo i sondaggi Tecnè realizzati per l’Agenzia Dire che danno il partito del premier Giorgia Meloni in crescita di quasi un punto percentuale al 29%. Staccatissimo il Partito Democratico che flette di un decimo al 17,1% e vede avvicinarsi i Cinque Stelle dati al 16,9%. In negativo le quotazioni di Lega (8,3%), Azione/Italia Viva (7,8%) e Forza Italia (7%). Passo indietro anche per la lista Verdi/Sinistra Italiana (3,6%) mentre avanzano piano sia +Europa (2,7%) che Italexit (2%). Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 5,6%. La quota di incerti e astenuti si attesta al 38%.

L’indice di fiducia nel presidente del Consiglio Meloni cresce di quasi un punto al 54,7%. Ne beneficia anche il governo, il cui gradimento tra gli italiani sale al 51% (+0,4%).

Sondaggi Tecnè: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 4 novembre 2022. Campione rappresentativo della popolazione > 18 anni residente in Italia – Margine di errore: +/- 3,1% (sui risultati a livello dell’intero campione). campione di 1.000 casi. Metodo raccolta delle informazioni: cati-cawi.