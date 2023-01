TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI PIEPOLI – INTENZIONI DI VOTO: « FDI IN CRESCITA, CALA IL PD » (DATI: DIFFUSIONE 18/1 – RILEVAZIONI 10/1)

10.34 - giovedì 19 gennaio 2023

Sondaggi Piepoli: Fdi in crescita, cala il Pd. Fratelli d’Italia guadagna un punto di consenso nelle intenzioni di voto registrate il 10 gennaio dai sondaggi condotti dall’Istituto Piepoli. Il partito di maggioranza del governo Meloni sale così al 30,5%, aumentando così il suo vantaggio sui principali avversari Pd e Cinque Stelle. I primi perdono un punto calando al 15%, peggior risultato di sempre da quando è nato il partito, i secondi restano stabili al 17,5%. In chiaro scuro i valori degli alleati di Fdi: la Lega rimane inchiodata al 9% mentre Forza Italia guadagna mezzo punto attestandosi allo 6,5%. Il Terzo Polo di Azione/Italia Viva cresce dello 0,5% al 7,5% mentre Sinistra Italiana/Verdi scende al 3,5%. Raggiungere la soglia di sbarramento del 3% +Europa mentre restano sotto Italexit (stabile al 2,5%) e Noi Moderati all’1,5%. Un italiano su due ha fiducia nell’operato della premier Meloni. Questa percentuale scende al 46% per il governo.

