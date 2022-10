TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI LAB2101: « IL MOVIMENTO 5 STELLE È A SOLI DUE DECIMI DAI DEM IN CRISI DI CONSENSI (17,4% CONTRO 17,6%) » (DATI AL 15/10)

09.59 - martedì 18 ottobre 2022

Sondaggi Lab2101: M5S a soli due decimi dal Pd. Uscito sconfitto dalle urne, il Pd rischia di perdere anche lo scettro di seconda forza politica del Paese. Il Movimento 5 Stelle è infatti a soli due decimi dai dem in crisi di consensi (17,4% contro 17,6%). A dirlo sono i recenti sondaggi realizzati da Lab2101 per Affaritaliani.it. Intanto Fratelli d’Italia incrementa il proprio bottino di voti: ora è al 27,2% (+0,5% rispetto alla rilevazione del 30 settembre). In rialzo anche le quotazioni della Lega che ora sfiora il 9% (8,9%) e stacca Forza Italia.

Gli azzurri che reclamano un ruolo importante all’interno del prossimo governo di centrodestra, lasciano sul campo quasi un punto percentuale certificando il pessimo momento del partito (7,4%). Nonostante ciò la coalizione di centrodestra resta stabile al 44,2%. Il calo del Pd invece pesa negativamente sul consenso del centrosinistra ora in calo di quattro decimi al 24,6%. All’interno della coalizione guidata dai dem, vedono crescere i rispettivi consensi la lista Verdi/Sinistra Italiana (3,9%) e +Europa (2,8%). Buone notizie anche per Azione/Italia Viva che segna un +0,2% che la porta all’8,3% davanti a Forza Italia. Chiude Italexit con l’1,9% mentre le altre liste tutte insieme raccolgono il 3,6%.

Infine come probabile premier Giorgia Meloni registra un’indice fiducia pari al 52,7% in crescita di oltre un punto rispetto a fine settembre.