TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI IPSOS – CORRIERE DELLA SERA: « FRATELLI D’ITALIA CHIUDE IN CALO IL MESE DI GENNAIO » (DATI: DIFFUSIONE 25/1- RILEVAZIONI 23/1)

07.54 - giovedì 26 gennaio 2023

Sondaggi Ipsos: battuta d’arresto per FDI. Fratelli d’Italia chiude in calo il mese di gennaio. A sostenerlo sono gli ultimi sondaggi realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera che danno Fdi in calo dell’1,2% al 30,5%. Il calo nei consensi di Fdi si riverbera anche sull’indice di fiducia della premier Meloni che scende da 58 a 53. In discesa anche le quotazioni del governo il cui gradimento passa da 54 a 51. In parte il calo di Fdi viene sanato dalla crescita contemporanea di Lega (+0,5% all’8,3%) e Forza Italia (+0,6% al 6,8%). In questo modo il centrodestra perde appena due decimi rispetto alla precedente rilevazione di fine dicembre.

Per Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos, “sarebbe azzardato” parlare di “fine della luna di miele, dato che l’apprezzamento per la premier viene espresso dal 46% degli italiani”, una percentuale maggiore rispetto al 26,7% che alle elezioni del 25 settembre ha votato Fdi. Si tratterebbe quindi di una “normale battuta di arresto in cui sono incappati precedentemente tutti gli altri governi”. Per ora, nessun campanello d’allarme. Intanto però M5S e Pd ne approfittano per recuperare il grande svantaggio. I primi crescono dello 0,6% al 18,2%, rafforzando lo status di principale avversario di Fdi, i secondi avanzano piano al 16,4%. Nelle retrovie Azione/Italia Viva cresce di appena un decimo al 7,1%, meglio fa l’alleanza Verdi/Sinistra Italiana (+0,3%) che si attesta al 4,1%. Sotto il 3% ecco +Europa, Italexit, Unione Popolare e Italia Popolare e Sovrana con percentuali comprese tra l’1% e il 2,5%. Si alza ancora la quota di indecisi e astenuti ora al 41,2%.

LINK

*

Sondaggi Ipsos: nota metodologica. Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 19 al 23 gennaio 2023. 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne; margine di errore compreso tra +/- 0,6% e +/- 3,1% sulle stime relative al totale degli intervistati. Metodo raccolta delle informazioni: MIXED MODE (CATI-CAMI-CAWI.