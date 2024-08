TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI ELETTORALI EUROMEDIA 25 LUGLIO: «FDI 28,7% / PD 23,5% / M5S 19,5% / LEGA 9,2% / FI 9,0%»

08.03 - giovedì 1 agosto 2024

Sondaggi elettorali Euromedia, in crescita il centrodestra.Ma gli italiani sono pessimisti sulla propria situazione economica

È notevole l’aumento delle intenzioni di voto per la coalizione di centrodestra secondo i sondaggi elettorali di Euromedia, che nella sua ultima rilevazione vede tutte le componenti crescere rispetto alle europee, tranne Fratelli d’Italia. Se il partito di maggioranza relativa scende di un decimale, ma comunque è a un ottimo 28,7%, per gli alleati ci sono solo progressi. La Lega sale dello 0,2% e si porta al 9,2%, mentre sia Forza Italia che Noi Moderati crescono di tre decimali, e vanno rispettivamente al 9% e allo 0,9%. Nel complesso il centrodestra è al 47,8%, in salita del 0,7%.

All’opposizione appare in crisi il Pd, che perde ben sei decimali e scende al 23,5%, una percentuale lusinghiera se la si osserva in prospettiva storica, ma inferiore a quella delle europee di giugno. Ancora più forte è il calo dell’Alleanza Verdi Sinistra, che rispetto alle ultime elezioni perde ben l’1,1% e va al 5,6%. In recupero è invece il Movimento 5 Stelle, che sale dal 10% al 10,4%. Questi dati sono forse l’esito di una piccola diminuzione dell’astensione, stimata al 48,8% e di un ritorno al voto di elettori pentastellati.

Al centro Azione rimane al 3,4%, mentre +Europa e Italia Viva si posizionano rispettivamente all’1,5% e al 2,4%. Sono poi in calo sia Libertà, che perde due decimali e va all’1%, che Pace Terra Dignità, che scende dell’1,1% e si porta solo all’1,1%. Sono invece in netta crescita, del 2,1%, gli altri partiti minori, che per i sondaggi elettorali di Euromedia raggiungono il 3,3%.

Sondaggi elettorali Euromedia, i pentastellati sono i più pessimisti sul proprio futuro

In questi ultimi sondaggi elettorali Euromedia ha anche chiesto agli intervistati un’opinione sul futuro economico della propria famiglia. La maggioranza relativa, il 46,1% si dice pessimista, mentre solo il 35,4% è ottimista e il 18,5% non si esprime.

I giudizi più positivi sono quelli degli elettori di Fratelli d’Italia, il 63,7% dei quali si mostra ottimista, come il 47,1% di quelli della Lega, il 44,6% dei forzisti e il 47% di chi vota Azione. In tutti questi casi coloro che hanno una visione più rosea superano i pessimisti. Ma questi ultimi prevalgono tra gli altri elettori, sono, per esempio, il 51,6% di quelli del Pd, il 53% di coloro che hanno votato alle europee Verdi e Sinistra e addirittura il 71,7% dei pentastellati.

Negativa, per il 53,8%, è anche la previsione di coloro che si dichiarano indecisi o astenuti.

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati il 25 luglio con metodo Cati-Cami-Cawi su 1.000 intevistati.