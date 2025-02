TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI DEMOS: «LA QUALITÀ FONDAMENTALE PER UN POLITICO, IL 48% DEGLI INTERVISTATI INDICA L’ONESTÀ»

08.37 - sabato 8 febbraio 2025

Sondaggi politici Demos, la prima qualità di un politico è l’onestà per gli italiani. Per chi vota centrodestra, però, conta soprattutto la coerenza. Cosa è importante in un politico, in un leader oggi? Demos nei suoi ultimi sondaggi politici ha fatto la domanda a un campione di italiani e le risposte mostrano un elettorato piuttosto diviso.

In media si predilige l’onestà e la competenza, ma soprattutto la prima. Il 48% dei rispondenti l’ha messa al primo o al secondo posto, nel caso della competenza si scende al 47%. A distanza, con il 33%, viene la capacità di capire i problemi della gente, e la coerenza con le promesse.

Pochi, solo il 14%, hanno indicato la presenza di un progetto politico, mentre il 12% la capacità di comunicare in modo chiaro.

Sondaggi politici Demos, la competenza è privilegiata al centro. Se si sviscerano queste risposte in base all’appartenenza politica, le cose cambiano. Secondo i sondaggi politici di Demos l’onesta è scelta soprattutto da chi vota Pd e M5S, tra cui prende il 51% e il 50%, ma è importante anche per il 49% di chi vota Fratelli d’Italia e il 47% dei forzisti.

Viceversa la competenza trionfa tra i centristi. Fra il 73% di chi sceglie Azione e Italia Viva è la qualità più importante. Ma anche tra i democratici è molto importante, è nominata al primo o al secondo posto dal 58% di essi, quindi più dell’onestà, tra i pentastellati è al 51%, mentre fra leghisti ed elettori di Fratelli d’Italia solo al 39%.

Per chi vota Lega è più importante saper capire i problemi della gente, qualità ai primi posti per il 41% di essi, e essere coerenti con le promesse, 44%. Quest’ultima caratteristica piace anche al 39% di chi vota Fratelli d’Italia e al 38% dei forzisti.

Questi sondaggi politici di Demos sono stati realizzati con metodo Cati Cami Cawi su 1.302 persone nel novembre 2024