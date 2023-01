TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI BIDIMEDIA: « FDI IN LEGGERO CALO / RECUPERANO M5S E PD » (DATI: DIFFUSIONE 23/1 – RILEVAZIONI 20/1)

12.10 - martedì 24 gennaio 2023

Sondaggi Bidimedia: Fdi in leggero calo, recuperano M5S e PD. Prima battuta d’arresto per Fratelli d’Italia registrata dai sondaggi Bidimedia del 20 gennaio. Il partito della premier perde due decimi rispetto alla rilevazione di fine dicembre attestandosi al 29,1%. Passo indietro anche per Forza Italia che flette di un decimo al 6,8%. Nel centrodestra, le perdite di Fdi e Fi vengono compensate dai rialzi di Lega (+0,2% all’8,8%) e Noi Moderati (+0,1% allo 0,9%).

Vanno meglio le opposizioni. Il Movimento 5 Stelle avanza piano al 17,1%, segue il Pd che sale al 16,3% (+0,2%). In leggero calo Azione/Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra, rispettivamente all’8,2% e al 3,6%. Stabile +Europa al 2,7%, poi Italexit al 2,3%, Unione Popolare all’1,4% e Italia Sovrana e Popolare allo 0,9%. L’affluenza si attesta al 59% mentre gli indecisi sono in crescita di un punto al 22%.

Sondaggi Bidimedia: nota metodologica

Realizzato tra il 16 e il 18 gennaio 2023. Metodo raccolta informazioni: Cawi. Popolazione di riferimento: popolazione maggiorenne residente nel territorio italiano. Consistenza numera del campione: 1.200 intervistati. Rappresentatività del campione: +/- 2,8% per una percentuale stimata del 50% con un intervallo di confidenza al 95%.