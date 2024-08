TERMOMETRO POLITICO * NOTO – SONDAGGI POLITICI: «GLI ELETTORI DI PD – AVS – M5S NON VOGLIONO RENZI E CALENDA» (RILEVAZIONI 4/8 – DIFFUSIONE 22/8)

10.26 - venerdì 23 agosto 2024

Sondaggi politici Noto, elettori di Pd, Avs, M5S non vogliono Renzi e Calenda. Solo il 13 di chi vota Avs è per un’alleanza con Italia Viva.

Il campo largo sembra fare fatica a vedere la luce, almeno ad osservare alcuni sondaggi politici come quelli di Noto di questo agosto. L’istituto ha chiesto agli elettori di Pd, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle come la pensassero su un’alleanza con gli altri partiti dell’area dell’opposizione.

Per quanto riguarda un’intesa tra queste tre forze non sembrano esserci molti ostacoli. Il 76% dei democratici è per un accordo con il M5S e il 79% dice sì anche a Avs, il 67% di chi vota Avs, poi, è per l’alleanza con i democratici e il 69% per quella con i pentastellati. Maggioranze meno schiaccianti in casa del M5S, qui per un accordo con il il Pd è il 60%, mentre il 54% è per uno con Avs, ma prevale comunque il sì.

Sondaggi politici Noto, i pentastellati non vogliono neanche +Europa

Le cose cambiano se la domanda contenuta in questi sondaggi politici è su forze politiche più centriste. Su +Europa c’è il sì di chi vota Pd e Avs, con il 76% e il 72% approvano un alleanza con Bonino, ma solo il 43% dei pentastellati la pensa allo stesso modo, il 57% di essi non vuole alcun accordo con questo partito.

Ancora peggio se l’interlocutore è Azione e Italia Viva, che sono bocciate da tutti. Nel caso del partito di Calenda è contrario a un’intesa anche il 57% dei democratici, oltra all’80% dei pentastellati e al 74% di chi vota Avs. Italia Viva è ancora più invisa, dicono no il 71% di coloro che vorano il Pd, l’81% di quelli che sostengono il Movimento 5 Stelle e ben l’87% di chi è per Avs, questo nonostante Renzi più che Calenda abbia aperto a un’alleanza con il resto dell’opposizione