TERMOMETRO POLITICO * INTENZIONI DI VOTO PRIMO NOVEMBRE: «FDI 29,5% / PD 22,9% / M5S 10,3% / LEGA 8,6% / FI 8,5%»

17.02 - sabato 2 novembre 2024

Sondaggi elettorali TP, intenzioni di voto 1 novembre. Rimbalzo positivo di FdI.

Chiudiamo finalmente con la fiducia in Giorgia Meloni. Il gradimento per la premier è sostanzialmente stabile, con una leggera tendenza alla crescita (rilevata per la terza settimana consecutiva). Il livello di gradimento nella premier sale, infatti, al 42,1% (+0,4% rispetto alla scorsa settimana).

Nota metodologica: sondaggio realizzato con metodo CAWI, 3.000 interviste raccolte tra il 30 e il 31 ottobre 2024.