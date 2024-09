TERMOMETRO POLITICO * INTENZIONI DI VOTO 30 AGOSTO: «FDI 29,5 % / PD 23,8% / M5S 9,9%/ FI- NOI MODERATI 9,1% / LEGA 8,6%»

08.35 - domenica 1 settembre 2024

Intenzioni di voto e la fiducia in Giorgia Meloni. Rispetto all’ultima rilevazione si osserva il leggero incremento dei due principali partiti italiani, FdI (+0,2%) e PD (+0,1%). Il M5S torna sotto la soglia del 10%. Movimenti davvero minimi anche per gli altri partiti, con FI/Noi Moderati e Lega entrambe che avanzano di 1 decimo e AVS che rimane ferma al 7%. Sostanziale equilibrio nei partiti minori, con Azione di Calenda che retrocede dello 0,1%.

Per quanto riguarda la fiducia nella premier, c’è una leggera ripresa, con un dato complessivo di “molto+abbastanza” che arriva al 39,9% (in aumento dello 0,3%). Il dato aggregato di chi non ha minimamente (48,8%) o poca (11,0%) fiducia arriva al 58,8%.

Nota metodologica: sondaggio realizzato con metodo CAWI, 2.900 interviste raccolte tra il 28 e il 29 agosto 2024.