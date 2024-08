TERMOMETRO POLITICO * INTENZIONI DI VOTO 23 AGOSTO: «FDI 29,3% / PD 23,7% / M5S 10,1% / FI/NOI MODERATI 9,0% / LEGA 8,5%»

08.07 - sabato 24 agosto 2024

LINK

Sondaggi elettorali TP 23 agosto 2024, FdI si allontana dal 30%. Torniamo anche con le intenzioni di voto e, rispetto a tre settimane fa, sembra essere cambiato ben poco. Il partito che cresce maggiormente è il M5S, che torna in doppia cifra facendo registrare un 10,1% (+0,4%). FdI e PD, invece, perdono lo 0,3%. AVS torna al 7% mentre la Lega incalza FI/Noi Moderati, che dista ora solo mezzo punto percentuale. Nelle retrovie, Azione si mantiene al di sopra della soglia di sbarramento, mentre Renzi stacca di qualche decimo Michele Santoro.

Sondaggi elettorali TP, intenzioni di voto 23 agosto 2024

Fiducia in Giorgia Meloni al 23 agosto 2024

Chiudiamo con la fiducia in Giorgia Meloni. La premier è sotto la soglia del 40% nell’indice di gradimento, con un 60% esatto che ha poca (11,3%) o per nulla fiducia (48,7%) nel primo ministro.

Sondaggi politici elettorali TP, 23 agosto 2024 – fiducia in Giorgia Meloni

Nota metodologica: sondaggio realizzato con metodo CAWI, 3.200 interviste raccolte tra il 21 e il 23 agosto 2024.