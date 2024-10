TERMOMETRO POLITICO * INTENZIONI DI VOTO 18 OTTOBRE: «FDI 29,4% / PD 22,9% / M5S 10,3% / LEGA 8,7% / FI 8,6%»

09.01 - domenica 20 ottobre 2024

Sondaggi elettorali TP, intenzioni di voto 18 ottobre. FdI in risalita Rispetto alla scorsa settimana (QUI IL SONDAGGIO DELL’11 OTTOBRE 2024) si segnala il buon recupero del primo partito d’Italia, FdI, che fa registrare un +0,3% e tocca di nuovo il 29,4%. Molto bene anche Forza Italia (+0,3%) e male Lega (-0,3%). In questo momento, il carroccio è praticamente appaiato con i forzisti di Tajani. Variazioni più contenute per PD (-0,2%), M5S e AVS (entrambi con +0,1%). Anche per le formazioni minori, movimenti poco significativi.

Chiudiamo, infine, con la fiducia in Giorgia Meloni, che cresce leggermente e passa dal 40,1% di settimana scorsa al 40,4% di questa ultima rilevazione.

Nota metodologica: sondaggio realizzato con metodo CAWI, 3.000 interviste raccolte tra il 16 e il 17 ottobre 2024.

Sondaggi politici elettorali TP 18 ottobre 2024 – fiducia in Giorgia Meloni