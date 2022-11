TELEPASS * SKIPASS: « NEL “BLACK FRIDAY” IN REGALO LA PRIMA GIORNATA DI SCI, A CHI RICHIEDERÀ LA TESSERA DAL 21 AL 28/11 »

17.08 - giovedì 17 novembre 2022

Black Friday: Telepass regala la prima giornata di sci della stagione. La stagione sciistica è alle porte e Telepass annuncia un’iniziativa rivolta ai clienti che richiederanno almeno una tessera Skipass di Telepass dal 21 al 28 novembre 2022, durante la celebre settimana del Black Friday: cashback del 100% sulla prima giornata di sci in uno degli oltre 45 comprensori convenzionati.

La procedura è semplice e intuitiva: basta attivare il servizio Skipass tramite app Telepass (clienti con pacchetto Telepass Plus o Telepass Pay X), richiedere l’invio della tessera al proprio domicilio e registrarla entro l’8 dicembre 2022 (costo di attivazione €5/cad). Per ogni contratto è possibile richiedere un massimo di quattro tessere Skipass, intestabili ai membri del nucleo famigliare. Il cashback 100% verrà applicato per un massimo di una tessera a cliente sulla prima giornata di sci entro il 31 marzo 2023.

L’iniziativa lanciata da Telepass in occasione del Black Friday si aggiunge a quelle già avviate dall’azienda a supporto del settore sciistico, del comparto turistico del nostro Paese e di tutti gli sciatori, con l’obiettivo di contrastare l’aumento dei costi a carico degli operatori del settore e delle famiglie.

Il mese scorso, infatti, Telepass ha annunciato che applicherà un cashback del 15% sulle discese effettuate in tutti i comprensori convenzionati a chi usufruirà del servizio di pagamento dello Skipass tramite l’app Telepass. L’iniziativa durerà per l’intera stagione invernale, dal 1° dicembre 2022 al 31 marzo 2023. Al momento dell’addebito i clienti Telepass (Telepass Plus e Telepass Pay X) vedranno riconosciuto il rimborso del 15% sull’importo dovuto, calcolato nell’intero periodo di utilizzo del servizio e, ove previsto, il riconoscimento del cashback avverrà sugli importi maturati al termine della fruizione di transazioni “plurigiornaliere”, effettuate cioè in giorni consecutivi.

Inoltre, ove disponibile, così come già negli anni passati, a fine giornata l’utente vedrà applicata la miglior tariffa accordata dal comprensorio sciistico relativamente al servizio Telepass, in base agli orari effettivi di accesso agli impianti. Il costo del servizio verrà addebitato a fine mese direttamente sul conto Telepass.

Con Telepass o Telepass Pay X è possibile attivare l’Assicurazione Sci anche un attimo prima di iniziare a sciare, direttamente sull’app Telepass, scegliendo una copertura giornaliera oppure stagionale. L’Assicurazione Sci offerta da Telepass per sciatori e snowboarder permette di sciare in Italia e in Europa grazie all’assistenza sempre a disposizione.

Il servizio Skipass di Telepass è partito nella stagione invernale 2018/2019 ed è attivo attualmente in 6 regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna), per un totale di oltre 45 comprensori e oltre 3.000 km di piste, il più vasto network di impianti sciistici in Italia disponibili attraverso un unico abbonamento per permettere di godersi le giornate sulla neve senza contanti né code alla biglietteria, attivando lo Skipass via app.

L’obiettivo di Telepass è liberare il tempo delle persone e facilitarne gli spostamenti, siano essi per lavoro o per turismo, sulle autostrade, in città o sulle montagne.

