TECNOCASA HOLDING SPA * BILANCIO 2019: « L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO, IL GRUPPO CONTA SU 3.300 AGENZIE E 14 MILA COLLABORATORI IN TUTTO IL MONDO »

Si è tenuta il 26 giugno 2020 l’Assemblea degli Azionisti della Società TECNOCASA HOLDING SpA che ha approvato il bilancio al 31.12.2019.

“Il Gruppo Tecnocasa – afferma Luigi Cavuoto, Consigliere Delegato Tecnocasa Holding SpA – che tramite le proprie partecipate opera nell’ambito del franchising immobiliare, della consulenza e mediazione creditizia, del trading e consulenza immobiliare, nonché del settore finanziario ed assicurativo, ha conseguito un utile netto consolidato, per l’esercizio 2019, pari ad euro 30.825 mila (euro 19.095 mila nel 2018)”.

In sintesi i dati più significativi, in milioni di euro, relativi al bilancio consolidato:

Totale immobilizzazioni 58,69

Totale attivo circolante 231,48

Patrimonio netto 235,74

Valore produzione 147,13

Utile ante imposte 39,56

Utile netto 30,82

Il Consiglio di Amministrazione nel ringraziare tutti i collaboratori ed il management per il loro contribuito professionale ed efficace al raggiungimento dei positivi risultati ottenuti nonché del consolidamento della crescita del Gruppo, ha sottolineato come la stabilità patrimoniale economico e finanziaria del Gruppo, pur consapevole dell’incertezza connessa all’emergenza sanitaria Covid-19 di cui risulta difficile stimarne e prevederne i reali e futuri effetti, consentirà di mantenere livelli di redditività più che soddisfacenti.

Il Gruppo Tecnocasa nasce nel 1986 come rete di agenzie di intermediazione immobiliare in franchising alle quali si affiancano successivamente quelle di mediazione creditizia. Attraverso la creazione di marchi di rete e rami d’azienda complementari fra loro, il Gruppo cresce nel tempo sia dal punto di vista numerico, sia da quello organizzativo. La politica della creazione del valore unita alla focalizzazione sulla competitività del business hanno permesso al Gruppo di diventare la maggiore realtà immobiliare a livello nazionale ed europeo, con oltre 3.300 agenzie e 14 mila collaboratori in tutto il mondo.