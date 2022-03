TECNOCASA * ACQUISTO ABITAZIONI: « IN TRENTINO-ALTO ADIGE GLI INVESTITORI PIÙ ATTIVI HANNO TRA 35 E 44 ANNI (44,0%) »

12.20 - giovedì 17 marzo 2022

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate in Trentino-Alto Adige attraverso le agenzie attive in regione nel 2021. Obiettivo della ricerca è quello di evidenziare il motivo dell’acquisto delle abitazioni ed analizzare caratteristiche e scelte di chi compra per investimento.

Trentino A.A. e Trento. In Trentino gli investitori più attivi hanno tra 35 e 44 anni (44,0%).

A Trento nel 2021 il tasso di acquisti per investimento si attesta al 25,0% sul totale delle compravendite. Si tratta di una percentuale in salita rispetto al 2020, quando si era scesi al 22,7%, ma non si è ancora tornati ai livelli del 2019 quando si arrivava al 28,6%.

Nel 2021 in Trentino-Alto Adige il 14,5% delle compravendite è stato concluso da investitori, mentre abitazione principale e case vacanza compongono rispettivamente il 50,6% e il 34,9% sul totale delle transazioni. Anche a livello regionale si evidenzia un tasso di acquisti per investimento in crescita rispetto al 2020 (si fermava all’11,9%), ma non si è ancora tornati ai livelli pre-pandemia quando la percentuale arrivava al 23,2%.

Analizzando le caratteristiche e le scelte di chi ha investito in Trentino-Alto Adige si registra che la fascia di età più attiva su questo segmento di mercato è quella compresa tra 35 e 44 anni (44,0%) e nell’84,0% dei casi si tratta di famiglie. La tipologia più acquistata per investimento è il bilocale con il 44,0% delle scelte. In Trentino-Alto Adige il 76,0% di chi acquista per investimento lo fa in contanti, mentre il 24,0% delle compravendite avviene grazie all’ausilio di un mutuo bancario.

Rispetto al 2019 ed al 2020 si registra una decrescita dell’età media degli investitori che, negli scorsi anni, si concentravano maggiormente nella fascia di età compresa tra 45 e 54 anni. Il bilocale era la tipologia più acquistata per investimento anche nel 2019 e nel 2020.