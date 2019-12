TEAM TRENTINO ROBINSON * GRAN FONDO VAL CASIES: « AGIBILI 25 KM DI PISTA PREPARATI CON UNA MISCELA PERFETTA DI NEVE NATURALE E ARTIFICIALE »

Gran Fondo Val Casies il 15 e 16 febbraio 2020. Menù di gara: 30 o 42 km in tecnica classica il sabato e in tecnica libera la domenica. Team Trentino Robinson al gran completo – sogno Northug per Walter Felderer. Iscrizioni aperte a quote imperdibili entro il 31 gennaio.

La marcia di avvicinamento alla Gran Fondo Val Casies del 15 e 16 febbraio è partita, ed ora – in terra altoatesina – sono agibili circa 25 km di pista preparati con una miscela perfetta di neve naturale e artificiale, con un anello a Santa Maddalena e con la pista dall’Hotel Quelle di Santa Maddalena fino a Tesido completamente sciabili.

Un’opportunità importante per prepararsi alla ski-marathon, che ancora una volta verrà premiata dai canali di Rai Sport. Piano piano gli organizzatori capitanati da Walter Felderer completeranno i 42 km totali e l’anello verso Monguelfo, mettendo a disposizione 30 e 42 km da affrontare in tecnica classica il sabato e in tecnica libera la domenica nelle giornate clou di gara.

L’intero Team Robinson Trentino dovrebbe essere al via con Matteo Tanel in prima fila, vincitore lo scorso anno della 30 km, in gara col numero 1 in virtù del suo titolo mondiale di skiroll. E per il bolzanino allenarsi su questo tracciato non è di certo una novità. Dovrebbe essere ai nastri di partenza anche la campionessa polacca Justyna Kowalczyk in compagnia del campione russo Alexander Panzhinskiy, oltre ai vari Gilberto Panisi, Lorenzo Busin, Roberto Passerini, Lorenzo Cerruti, Florian Cappello, Caterina Piller, Chiara Caminada, Nicole Donzallaz.

Walter Felderer coltiva anche il ‘sogno Petter Northug’, e quella sarebbe la ciliegina sulla torta, ma gli occhi – dentro e fuori la pista – sono sempre puntati sugli amatori: “I concorrenti tedeschi e italiani sono raddoppiati rispetto allo scorso anno”, afferma Felderer e il merito sembra della fortunata joint-venture con il Campionato del Mondo di biathlon di Anterselva che incentiva gli spettatori alla partecipazione alla granfondo, con noleggio gratuito di sci e attrezzatura. 7 punti ristoro abbracceranno gli appassionati lungo il percorso, prima di deliziarsi definitivamente con il menù “a cinque stelle”, unico nel suo genere, senza dimenticare la MINI Val Casies del sabato pomeriggio, per giovani d’età compresa tra 7 e 19 anni.

Iscrizioni aperte a 58 euro (TC), 59 euro (TL), 95 euro (TC + TL), 47 euro (Just for Fun), 76 euro (Just for Fun TC + TL), entro il 31 gennaio.