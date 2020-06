TAVOLO PRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI A STATUTO SPECIALE * COVID-19: PRESIDENTE PACCHER, « CHIESTO UN INCONTRO AL MINISTRO BOCCIA PER RIVEDERE LA QUESTIONE FINANZIARIA, A FRONTE DELL’EMERGENZA »

Rinegoziare gli accordi finanziari già stipulati prima dell’emergenza Covid e la sospendere per due anni gli obblighi a carico delle Speciali relativi al concorso finanziario al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e, di conseguenza, alla sostenibilità del debito pubblico. È questo quanto chiedono i Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni a Statuto Speciale, guidati da Roberto Paccher oggi nella sede di Bolzano, che si sono trovati in videoconferenza: “Le Regioni a Statuto speciale – spiega il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, che ha riunito il tavolo di coordinamento delle Speciali in seno alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative italiane – sono state penalizzate nella ripartizione dei fondi messi in campo per affrontare le difficoltà che l’emergenza sanitaria ci pone davanti.

Quanto stanziato dal Governo è insufficiente e non tiene assolutamente conto delle peculiarità delle Regioni a Statuto Autonomo, che hanno competenze – e quindi spese diverse dalle altre realtà. Per questo, insieme ai Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province Autonome chiediamo al Ministro Boccia un incontro, affinchè possa ascoltare anche la nostra voce e possa porre rimedio ad una situazione che rischia di mettere in difficoltà proprio quelle regioni che hanno saputo meglio affrontare l’emergenza e che, in molti casi, nel tempo si sono dimostrate le più virtuose”.

Il documento, che ora sarà trasmesso al Ministro Boccia, è stato approvato all’unanimità dai presenti in videoconferenza: oltre al Presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, Roberto Paccher, il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Piero Mario Zanin; il Presidente del Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento, Walter Kaswalder; il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais e dal Presidente dell’assemblea parlamentare siciliana, Gianfranco Miccichè, che ha fatto pervenire una nota in merito.

Su mandato dell’Assemblea Plenaria dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, il Trentino-Alto Adige, in collaborazione con l’Università di Trento, organizzerà inoltre un convegno in occasione dei 50 anni delle Regioni Ordinarie, che si terrà a Roma o a Trento nel mese di dicembre 2020, “dove – spiega il Presidente Paccher – sottolineeremo ancora una volta l’importanza delle Regioni e si potrà tornare a parlare di regionalismo differenziato”.