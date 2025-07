TASS * «TRUMP PRONTO AD ANNUNCIARE UN PIANO PER ARMARE L’UCRAINA, INCLUSI MISSILI A LUNGO RAGGIO CONTRO LA RUSSIA»

05.29 - lunedì 14 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende annunciare un nuovo piano per armare l’Ucraina, che includerà l’invio di armi offensive a Kiev, riporta il sito di notizie Axios. Secondo le fonti del sito, la nuova iniziativa sarà presentata in un incontro tra Trump e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte lunedì. L’invio di armi offensive rappresenterebbe un cambiamento significativo per Trump, nota Axios. Le fonti affermano che il piano probabilmente includerà missili a lungo raggio in grado di raggiungere obiettivi profondi nel territorio russo, inclusa Mosca. Tuttavia, le fonti non sono a conoscenza di una decisione finale.

///

US President Donald Trump intends to announce a new plan to arm Ukraine, which will include sending offensive weapons to Kiev, the Axios news website reports. According to the news outlet’s sources, the new initiative will be rolled out in a meeting between Trump and NATO Secretary General Mark Rutte on Monday. “Sending offensive weapons would be a major shift for Trump,” Axios notes. The sources say that the plan is “likely to include long-range missiles that could reach targets deep inside Russian territory, including Moscow.” However, the sources are unaware of any final decision.