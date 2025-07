TASS * «TRUMP DECIDERÀ PRESTO SU L’ACCORDO COMMERCIALE CON L’UNIONE EUROPEA, IN ARRIVO POSSIBILI TARIFFE AL 30% »

08.35 - venerdì 25 luglio 2025

Donald Trump dovrebbe annunciare presto se accetterà un accordo commerciale con l’Unione Europea o se procederà con l’imposizione di tariffe al 30% la prossima settimana, ha riportato Politico citando diplomatici europei. Il giorno prima, Trump ha elogiato i progressi delle trattative commerciali in corso tra Washington e Bruxelles, affermando che entrambe le parti sono impegnate in discussioni serie sulle condizioni di un possibile accordo. Trump aveva già annunciato in precedenza l’intenzione di imporre dal 1° agosto tariffe al 30% su tutte le importazioni dall’Unione Europea, oltre alle tariffe già esistenti del 10% su acciaio, alluminio e automobili europee.

Donald Trump is expected to announce soon whether he will accept a trade agreement with the European Union or proceed with imposing 30% tariffs next week, Politico reported, citing European diplomats. The day before, Trump praised the progress of ongoing trade negotiations between Washington and Brussels, stating that both sides are engaged in serious discussions on the terms of a potential deal. Trump has previously announced plans to impose 30% tariffs on all EU imports starting August 1, in addition to the existing 10% tariffs on European steel, aluminum, and automobiles.