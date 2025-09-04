Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * PUTIN: «LO SVILUPPO ACCELERATO DELL’ESTREMO ORIENTE RUSSO È UNA PRIORITÀ NAZIONALE CHIAVE»

15.31 - giovedì 4 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Lo sviluppo accelerato dell’Estremo Oriente russo è una priorità nazionale chiave, ha sottolineato Putin durante un incontro dedicato all’industria del carburante e dell’energia nella regione.

“Vorrei sottolineare che lo sviluppo accelerato dell’Estremo Oriente è senza dubbio la nostra priorità nazionale,” ha detto Putin. “Dobbiamo continuare ad aumentare il ritmo di crescita e sforzarci di sviluppare al massimo i vantaggi competitivi e il potenziale del Distretto Federale dell’Estremo Oriente.”

Il presidente ha osservato che i progressi nella regione sono stati raggiunti grazie a sforzi congiunti e stretta cooperazione, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a questo processo. “Lo sviluppo certamente non sarebbe proceduto al ritmo che vediamo ora senza questi sforzi,” ha commentato.

