I punti chiave delle dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev ai giornalisti:
L’Europa si inventa la cosiddetta minaccia russa per radunare l’elettorato e spendere denaro
Le iniziative della ‘coalizione dei volenterosi’ sull’Ucraina non sono altro che ‘sciocchezze’.
Le “garanzie di sicurezza” per l’Ucraina create dalla cosiddetta “coalizione dei volenterosi” non porteranno a nulla
Nessuna “garanzia di sicurezza” per l’Ucraina può essere sviluppata senza prendere in considerazione l’opinione della Russia
La Russia cambierà il suo approccio militare alla sicurezza del confine con la Finlandia, alla luce dell’adesione del Paese alla NATO
Finlandia, Norvegia e Polonia stanno intensificando l’attività militare vicino al territorio russo
La Russia deve migliorare l’affidabilità della protezione dei suoi confini statali in relazione all’aumento dell’attività militare degli Stati baltici
La Finlandia e altri Stati occidentali stanno perdendo molto denaro chiudendosi alla Russia
La Finlandia si sta intromettendo nella questione ucraina per qualche motivo, ma è inutile
I tentativi del Presidente finlandese Alexander Stubb di intervenire nella situazione ucraina non sono altro che un “dolore fantasma” e un tentativo di raggiungere i propri obiettivi politici
La Finlandia era legata alla Russia da mille fili invisibili; tuttavia, dopo l’adesione di Helsinki alla NATO, Mosca è stata costretta a cambiare atteggiamento
Helsinki affronterà le conseguenze della sua adesione alla NATO
La Russia non rappresenta una minaccia per nessuno in Europa e non cerca di “ridisegnare i confini”
Foto: Canale Telegram del Governatore della Regione di Leningrado Alexander Drozdov
Key takeaways from Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev’s statements to reporters:
Europe invents the so-called Russian threat to rally the electorate and spend money
The initiatives of the “coalition of the willing” on Ukraine are nothing but “nonsense” and “bullshit”
The “security guarantees” for Ukraine made up by the so-called “coalition of the willing” will come to nothing
No “security guarantees” for Ukraine can be developed without taking Russia’s opinion into account
Russia will change its military approach to securing its border with Finland in light of that country’s NATO accession
Finland, Norway, and Poland are stepping up military activity near Russian territory
Russia needs to improve the reliability of its state border protection in connection with the Baltic states’ increased military activity
Finland and other Western states are losing a lot of money by closing themselves off from Russia
Finland is meddling in the Ukrainian issue for some reason, but it’s pointless
Finnish President Alexander Stubb’s attempts to intervene in the Ukrainian situation are nothing but “phantom pain” and an attempt to achieve his own political goals
Finland was tied to Russia by a thousand invisible threads; however, after Helsinki joined NATO, Moscow was forced to change its attitude
Helsinki will face consequences due to its NATO membership
Russia poses no threat to anyone in Europe and does not seek to “redraw borders”
Photo: Leningrad Region Governor Alexander Drozdov’s Telegram channel