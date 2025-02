15.04 - venerdì 14 febbraio 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Le tecnologie nucleari nelle mani del regime di Kiev rappresentano una minaccia per la sicurezza globale — diplomatico russo. “Abbiamo ripetutamente avvertito che il regime di Kiev sta preparando tali provocazioni. Sfortunatamente, i nostri timori si sono rivelati giustificati”, ha sottolineato Maria Zakharova.

MOSCA, 14 febbraio. /TASS/. Le tecnologie nucleari nelle mani del regime criminale di Vladimir Zelensky rappresentano una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in una dichiarazione sull’attacco dell’esercito ucraino alla centrale nucleare di Chernobyl.

Il diplomatico ha sottolineato che durante la notte del 14 febbraio, i notiziari avevano riferito di un’altra provocazione organizzata dal regime di Kiev, che aveva come obiettivo la centrale nucleare di Chernobyl.

“Abbiamo ripetutamente avvertito che il regime di Kiev sta preparando tali provocazioni. Sfortunatamente, i nostri timori si sono rivelati giustificati. Tutto ciò conferma che le tecnologie nucleari nelle mani del regime criminale di Zelensky rappresentano una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale”, ha sottolineato Zakharova.

Ha sottolineato che la provocazione è stata l’ennesima di una serie di azioni “da parte dei Banderiti, volte a minare la sicurezza nucleare”. “La serie include un attacco alla torre di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporozhye (ZNPP) l’11 agosto 2024, l’uccisione del capo dell’ufficio di controllo degli accessi alla centrale nucleare di Zaporozhye il 4 ottobre 2024 (la cui responsabilità è stata rivendicata dagli ucraini), un attacco alle auto che trasportavano membri del servizio russo e personale del Segretariato dell’AIEA durante un tentativo di rotazione alla ZNPP il 10 dicembre 2024, l’interruzione di due tentativi di rotazione alla ZNPP il 5 e il 12 febbraio (attacchi di artiglieria, mortaio e droni sono stati effettuati il ​​12 febbraio), nonché il bombardamento del sistema di distribuzione della centrale termoelettrica di Zaporozhye la sera del 13 febbraio”, ha specificato il diplomatico russo, aggiungendo: “Tutto ciò non può in alcun modo essere descritto come incidenti o errori”. Secondo il diplomatico, la provocazione contro il rifugio presso la centrale nucleare di Chernobyl è una continuazione delle azioni sconsiderate del regime di Kiev, che “è ben consapevole di ciò che sta facendo”. “In passato, la Russia ha preso parte agli sforzi internazionali per costruire questa struttura, progettata per affrontare le conseguenze del disastro di Chernobyl del 1986 in Ucraina. Tuttavia, ciò che le forze armate ucraine stanno facendo ora sta minando quegli sforzi”, ha concluso Zkharova.

Nuclear technologies in Kiev regime’s hands pose global security threat — Russian diplomat

“We have repeatedly warned that the Kiev regime is preparing such provocations. Unfortunately, our fears turned out to be justified,” Maria Zakharova pointed out

MOSCOW, February 14. /TASS/. Nuclear technologies in the hands of Vladimir Zelensky’s criminal regime pose a grave threat to international peace and security, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said in a statement on the Ukrainian army’s attack against the Chernobyl Nuclear Power Plant.

The diplomat pointed out that overnight into February 14, news outlets had reported of another provocation staged by the Kiev regime, targeting the Chernobyl nuclear plant.

“We have repeatedly warned that the Kiev regime is preparing such provocations. Unfortunately, our fears turned out to be justified. All this confirms that nuclear technologies in the hands of Zelensky’s criminal regime pose a grave threat to international peace and security,” Zakharova pointed out.

She stressed that the provocation was yet another one in a series of steps “by the Banderites, aimed at undermining nuclear safety and security.” “The series includes a strike on the cooling tower of the Zaporozhye Nuclear Power Plant (ZNPP) on August 11, 2024, the killing of the access control office chief at the Zaporozhye Nuclear Power Plant on October 4, 2024 (the responsibility for which was claimed by the Ukrainians), an attack on cars carrying Russian service members and IAEA Secretariat personnel during a rotation attempt at the ZNPP on December 10, 2024, the disruption of two rotation attempts at the ZNPP on February 5 and 12 (artillery, mortar and drone attacks were carried out on February 12), as well as the shelling of the Zaporozhye Thermal Power Plant’s distribution system late on February 13,” the Russian diplomat specified, adding: “All this can in no way be described as accidents or mistakes.”

According to the diplomat, the provocation against the Shelter at the Chernobyl Nuclear Power Plant is a continuation of reckless actions by the Kiev regime, which “is well aware of what it is doing.” “In the past, Russia took part in international efforts to construct this facility, designed to address the aftermath of the 1986 Chernobyl disaster in Ukraine. However, what the Ukrainian armed forces are doing now is undermining those efforts,” Zkharova concluded.