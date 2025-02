08.51 - sabato 8 febbraio 2025

Trump dice che ha intenzione di incontrare Zelensky negli Stati Uniti la prossima settimana. Il presidente degli Stati Uniti sembrava favorevole a tenere i colloqui in patria.

WASHINGTON, 7 febbraio. /TASS/. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che ha intenzione di tenere un incontro con Vladimir Zelensky la prossima settimana, con Washington come potenziale sede.

“Probabilmente incontrerò <…> Zelensky la prossima settimana, e probabilmente parlerò con il presidente [russo] [Vladimir] Putin”, ha detto il leader degli Stati Uniti prima dei colloqui con il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba alla Casa Bianca. “Lui [Zelensky] potrebbe incontrarsi [con me] la prossima settimana, qualunque cosa sia, io sono qui”.

Il presidente degli Stati Uniti sembrava favorevole a tenere i colloqui in patria, dicendo che “potrebbero essere [a] Washington”, aggiungendo: “Beh, non ci andrò [in Ucraina]”.

Trump non ha specificato quando lui e Putin potrebbero parlare.

Ha ribadito che la crisi ucraina non si sarebbe mai verificata se lui fosse stato presidente quando è iniziata.

In precedenza, Trump aveva detto che si sperava che un accordo di pace sarebbe stato concluso “in un futuro non troppo lontano”.

Il 14 giugno 2024, il presidente russo Vladimir Putin ha delineato le condizioni per un accordo in Ucraina durante un incontro con la dirigenza del Ministero degli Esteri. Queste condizioni includono il ritiro dell’esercito ucraino dal Donbass e dalla Novorossiya e l’impegno di Kiev a non unirsi alla NATO. Anche i diritti, le libertà e gli interessi dei cittadini di lingua russa devono essere pienamente protetti in Ucraina. La Russia ritiene necessario revocare tutte le sanzioni occidentali contro di essa e stabilire lo status di paese non allineato e privo di armi nucleari dell’Ucraina.

L’opinione secondo cui i colloqui di accordo ucraini dovrebbero essere condotti tra Russia e Stati Uniti, con la partecipazione nominale di Kiev e senza l’Europa, ha iniziato a circolare sui media occidentali.

Trump says he plans to meet with Zelensky in US next week. The US president seemed partial to holding the talks on his home turf

WASHINGTON, February 7. /TASS/. US President Donald Trump has said that he plans to hold a meeting with Vladimir Zelensky next week, with Washington as the potential venue.

“I will probably be meeting with <…> Zelensky next week, and I will probably be talking to [Russian] President [Vladimir] Putin,” the US leader said before talks with Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba in the White House. “He [Zelensky] may meet [with me] next week, whatever he’s like, I’m here.”

The US president seemed partial to holding the talks on his home turf, saying that they “could be [in] Washington,” adding: “Well, I’m not going there [to Ukraine].”

Trump did not elaborate on when he and Putin might talk.

He reiterated that the Ukrainian crisis never would’ve happened if he were president when it started.

Previously, Trump said that hopefully a peace agreement will be concluded “at some point in the not too distant future.”

On June 14, 2024, Russian President Vladimir Putin outlined the conditions for a settlement in Ukraine at a meeting with the leadership of the Foreign Ministry. These conditions include the withdrawal of the Ukrainian army from Donbass and Novorossiya, and Kiev’s pledge not to join NATO. The rights, freedoms, and interests of Russian-speaking citizens must also be fully protected in Ukraine. Russia considers it necessary to lift all Western sanctions against it and to establish Ukraine’s non-aligned and nuclear-free status.

The opinion that Ukrainian settlement talks should be conducted between Russia and the United States, with Kiev’s nominal participation and without Europe, has started to circulate in the Western media.