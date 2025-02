TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * TELEFONATA LAVROV – RUBIO: «IMPEGNO RECIPROCO SU UCRAINA, PALESTINA E QUESTIONI INTERNAZIONALI»

21.20 - sabato 15 febbraio 2025

Lavrov e Rubio tengono una conversazione telefonica su iniziativa di Washington — Ministero degli Esteri russo. Hanno concordato di stabilire un canale di comunicazione volto ad affrontare le annose questioni nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia.

MOSCA, 15 febbraio. /TASS/. Una conversazione telefonica tra i ministri degli Esteri russo e statunitense, Sergey Lavrov e Marco Rubio, è avvenuta su iniziativa di Washington.

“Una conversazione telefonica tra i ministri degli Esteri dei due Paesi si è tenuta su iniziativa della parte americana”, ha detto il Ministero degli Esteri russo alla TASS.

Hanno concordato di stabilire un canale di comunicazione volto ad affrontare le annose questioni nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia.

“In seguito alla conversazione telefonica tra i presidenti di Russia e Stati Uniti del 12 febbraio, i ministri degli esteri hanno concordato di mantenere un canale di comunicazione per affrontare le sfide accumulate nelle relazioni russo-americane. Questa iniziativa mira a eliminare le barriere unilaterali ereditate dalla precedente amministrazione, aprendo la strada a una cooperazione commerciale, economica e di investimento reciprocamente vantaggiosa”, ha affermato il Ministero degli esteri russo.

“Hanno concordato contatti regolari, compresi quelli per i preparativi per un vertice russo-americano”, ha affermato il ministero.

“Lavrov e Rubio hanno confermato la loro disponibilità a lavorare insieme per ripristinare un dialogo interstatale reciprocamente rispettoso in conformità con il tono stabilito dai presidenti”, ha affermato il ministero.

“È stata delineata la determinazione reciproca a interagire sulle principali questioni internazionali, tra cui l’accordo intorno all’Ucraina, la situazione intorno alla Palestina e in generale in Medio Oriente e in altri percorsi regionali”, ha affermato il Ministero degli esteri.

Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov

© Mikhail Sinitsyn/TASS

