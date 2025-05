TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * PUTIN: «LE RELAZIONI RUSSIA-CINA HANNO RAGGIUNTO IL LIVELLO PIÙ ALTO DELLA STORIA»

19.15 - giovedì 8 maggio 2025

Le relazioni Russia-Cina raggiungono il livello più alto della storia — Putin

Secondo il Presidente russo, il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Russia e Cina si basano sui principi incrollabili di “uguaglianza, mutua assistenza e sostegno e indissolubile amicizia tra i nostri Paesi e i nostri popoli”.

MOSCA, 8 maggio. /TASS/. Le relazioni Russia-Cina hanno raggiunto il livello più alto della storia, ha dichiarato il Presidente russo Vladimir Putin ai giornalisti dopo la firma di documenti congiunti con il leader cinese Xi Jinping.

“Il nostro comune passato eroico e la nostra fratellanza combattiva costituiscono una solida base per lo sviluppo e il rafforzamento delle relazioni Russia-Cina. Le nostre relazioni hanno raggiunto il livello più alto della storia. Sono autosufficienti in quanto non dipendono né da fattori di politica interna né dall’attuale situazione internazionale”, ha osservato Putin.

“Vorrei sottolineare che il signor Xi Jinping e io abbiamo mantenuto e continueremo a mantenere sotto controllo personale gli aspetti più importanti del partenariato Russia-Cina, facendo del nostro meglio per approfondire la cooperazione sia in termini di agenda bilaterale che internazionale”, ha sottolineato Putin.

Ha specificato che durante i colloqui di giovedì, le parti hanno affrontato approfonditamente la cooperazione politica e di sicurezza, i legami economici e gli scambi culturali e umanitari, firmando un pacchetto di documenti di notevole portata.

“La dichiarazione congiunta adottata dal signor Xi Jinping e da me fissa obiettivi ambiziosi. Uno degli obiettivi è garantire progressi quantitativi nella cooperazione commerciale e di investimento tra Russia e Cina entro il 2030, aumentare la portata e migliorare la struttura dei legami economici aumentando la quota di beni ad alta tecnologia, sviluppando metodi innovativi di commercio digitale e fornendo reciprocamente materie prime, risorse minerarie e prodotti agricoli”, ha concluso il presidente russo.

Russia-China relations reach highest level in history — Putin

According to the Russian President, comprehensive partnership and strategic cooperation between Russia and China are based on the unwavering principles of “equality, mutual assistance and support and unbreakable friendship between our countries and peoples”.

MOSCOW, May 8. /TASS/. Russia-China relations have reached the highest level in history, Russian President Vladimir Putin told reporters after signing joint documents with Chinese leader Xi Jinping.

“Our common heroic past and combat brotherhood provide a solid foundation to the development and strengthening of Russia-China relations. Our relations have reached the highest level in history. They are self-sufficient as they depend neither on domestic political factors nor on the current international situation,” Putin noted.

According to him, comprehensive partnership and strategic cooperation between Russia and China are based on the unwavering principles of “equality, mutual assistance and support and unbreakable friendship between our countries and peoples.”

“I would like to point out that Mr. Xi Jinping and I have been and will continue keeping the most important aspects of Russia-China partnership under personal control, doing our best to deepen cooperation both in terms of the bilateral and international agenda,” Putin stressed.

He specified that during Thursday’s talks, the parties had thoroughly addressed political and security cooperation, economic ties and cultural and humanitarian exchanges, signing an impressive package of documents.

“The joint statement that Mr. Xi Jinping and I adopted sets ambitious goals. One of the goals is to ensure quantitative progress in Russia-China trade and investment cooperation by 2030, increase the scale and improve the structure of economic ties by raising the share of high-tech goods, developing innovative methods of digital trade, providing each other with basic materials, mineral resources and agricultural products,” the Russian president concluded.