18.49 - giovedì 27 febbraio 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Putin parla di colloqui con gli USA e antiterrorismo alla riunione della principale agenzia di sicurezza russa. Putin ha elogiato l’agenzia, nota anche come FSB, come elemento forte, affidabile ed efficace del sistema di sicurezza nazionale.

MOSCA, 27 febbraio. /TASS/. Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso a una riunione di alti funzionari del Federal Security Service, affrontando una serie di questioni come la rinnovata comunicazione con gli USA, uno sforzo che, ha detto, ispira certe speranze.

Ha anche parlato della necessità di costruire un sistema globale di sicurezza indivisibile che garantisca l’equilibrio e spinga i paesi a rispettare gli interessi reciproci. Un altro argomento è stato il crescente numero di crimini terroristici in Russia, più della metà dei quali, secondo il presidente, sono opera dei servizi speciali ucraini e “dei loro gestori”.

La TASS ha raccolto dichiarazioni chiave del presidente.

Elogi per l’agenzia

Putin ha elogiato l’agenzia, nota anche come FSB, come elemento forte, affidabile ed efficace del sistema di sicurezza nazionale.

“Parole speciali di gratitudine a coloro che durante l’operazione militare speciale hanno agito dietro le linee nemiche, lungo la linea di ingaggio o hanno sopportato condizioni difficili mentre proteggevano la sicurezza e il nostro popolo nelle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e nelle regioni di Zaporozhye e Kherson”.

Legami Russia-USA

La comunicazione iniziale con l’amministrazione statunitense “ispira certe speranze”.

“C’è una determinazione reciproca a lavorare per il ripristino delle relazioni tra i paesi, una soluzione graduale del colossale arretrato di problemi sistemici e strategici nell’architettura mondiale”.

Gli attuali partner statunitensi “dimostrano pragmatismo, una visione realistica delle cose e stanno abbandonando molti stereotipi, le cosiddette regole e i cliché ideologici messianici dei loro predecessori, che, essenzialmente, sono stati i motivi che hanno portato alla crisi dell’intero sistema di relazioni internazionali”.

Non tutti sono contenti del dialogo Russia-USA, quindi cercheranno di interromperlo o screditarlo.

“Dobbiamo tenerne conto e utilizzare tutte le risorse diplomatiche e di intelligence disponibili per sventare tali tentativi”.

Politiche occidentali

Le politiche occidentali sono le ragioni per cui la società occidentale sta iniziando a implodere.

“Ciò è dimostrato dai problemi nell’economia di molti paesi occidentali e nella loro politica interna. Lo vediamo tutti. Diventa particolarmente evidente nel corso degli eventi politici interni in questi paesi”.

Ucraina

La Russia non ha mai rifiutato di impegnarsi in colloqui di pace per risolvere la crisi ucraina.

I soldati impegnati nell’operazione militare speciale, “attraverso il loro coraggio e le vittorie quotidiane”, hanno creato le condizioni per avviare un dialogo per risolvere la crisi in Ucraina e altrove.

Sicurezza

Il mondo ha bisogno di un sistema che “assicuri davvero l’equilibrio e la reciproca considerazione degli interessi”.

“E certamente non a nostre spese, non a spese della Russia”.

Antiterrorismo

Il numero di crimini terroristici in Russia è aumentato e più della metà di essi sono pianificati dai servizi speciali ucraini e dai “loro gestori”.

L’FSB dovrebbe combattere risolutamente l’estremismo e il terrorismo

“Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle misure preventive, aumentando la protezione antiterrorismo delle strutture militari e industriali, dei sistemi di supporto vitale, delle strutture pubbliche, nonché delle infrastrutture energetiche e di trasporto”.

Le unità dell’FSB nel Donbass e in Novorossiya stanno facendo molto per neutralizzare terroristi e sabotatori.

Le organizzazioni estremiste che cercano di creare una spaccatura tra popoli e gruppi religiosi rappresentano “una delle linee di attacco alla Russia”.

“L’estremismo e il terrorismo devono essere combattuti risolutamente e aggressivamente. Ogni tentativo di dividere e spaccare la nostra società, di mettere gli uni contro gli altri rappresentanti di diverse nazionalità e religioni deve essere fermato”.

Confine e sovranità

Devono essere adottate “serie misure aggiuntive” per proteggere il confine di Stato e aumentare la “densità di protezione dei confini in aree potenzialmente pericolose”. È inoltre necessario adottare misure aggiuntive per garantire la sicurezza delle persone che vivono vicino al confine.

La Russia deve difendere “fermamente” i suoi interessi nazionali e la libertà dei suoi cittadini.

Combattere la corruzione

L’FSB deve concentrarsi maggiormente sulla lotta alla corruzione e monitorare attentamente l’attuazione dei contratti di difesa del governo, dei progetti nazionali e dei programmi federali e regionali a lungo termine.

Servizi di intelligence esteri

I servizi di intelligence esteri hanno aumentato la loro attività dall’inizio dell’operazione militare speciale russa.

Quindi, è necessario rafforzare seriamente la protezione del controspionaggio delle informazioni militari e strategiche relative al governo e all’amministrazione militare, alla creazione delle armi più recenti e alle tecnologie avanzate in altri settori.

Attacchi informatici

Lo sviluppo delle tecnologie digitali ha portato a un aumento del numero di attacchi informatici all’infrastruttura informatica russa, inclusi i siti web ufficiali del governo, i siti web e i servizi delle società statali e delle agenzie governative.

Tali crimini sono “sistemici, multidimensionali e multidirezionali” e causano danni al governo, alle aziende e ai cittadini comuni.

Innovazioni

È necessario rafforzare seriamente la protezione del controspionaggio delle informazioni strategiche, inclusa la ricerca avanzata.

“Ma vorrei richiamare la vostra attenzione su quanto segue: con le tecnologie e la ricerca civili, dobbiamo evitare un approccio netto e netto e agire in modo sobrio, competente e intelligente. In modo che i risultati dei nostri scienziati non vengano classificati e accumulati per essere conservati in sicurezza, ma vengano rapidamente adottati per la produzione, utilizzati nel nostro mercato e per aumentare le nostre esportazioni di alta tecnologia”.

Le innovazioni dovrebbero essere “protette dal furto e dall’uso scorretto da parte dei concorrenti”.

Putin speaks about US talks, counterterrorism at meeting of Russia’s main security agency

Putin praised the agency, also known as the FSB, as a strong, reliable and effective element of the national security system.

MOSCOW, February 27. /TASS/. Russian President Vladimir Putin has addressed a meeting of top Federal Security Service officials, covering a variety of issues such as the renewed communication with the US, an effort that, he said, inspires certain hopes.

He also spoke about the need to build a global system of indivisible security that will ensure balance and prompt countries to respect each other’s interests. One more subject was the rising number of terrorism crimes in Russia, more than half of which, according to the president, are the handiwork of Ukrainian special services and “their handlers.”

TASS has put together key statements by the president.

Praise for the agency

Putin praised the agency, also known as the FSB, as a strong, reliable and effective element of the national security system.

“Special words of gratitude to those who during the special military operation acted behind enemy lines, along the engagement line, or endured difficult conditions as they protected the security of, and our people in the Donetsk and Lugansk people’s republics and the Zaporozhye and Kherson regions.”

Russia-US ties

The initial communication with the US administration “inspires certain hopes.”

“There is reciprocal determination to work toward the restoration of relations between the countries, a gradual solution of the colossal backlog of systemic, strategic problems in the world architecture.”

The current US partners “demonstrate pragmatism, a realistic view of things, and are abandoning many stereotypes, the so-called rules and messianic ideological cliches of their predecessors, which, essentially, were the reasons that led to the crisis of the entire system of international relations.”

Not everyone is happy about the Russia-US dialogue, so they will try to disrupt or discredit it.

“We need to take this into account and utilize all available diplomatic and intelligence resources to foil such attempts.”

Western policies

Western policies are the reasons why Western society is starting to implode.

“This is evidenced by the problems in the economy of many Western countries and in their domestic politics. We all see this. It becomes especially evident in the course of domestic political events in these countries.”

Ukraine

Russia has never refused to engage in peace talks to resolve the Ukraine crisis.

Soldiers engaged in the special military operation, “through their bravery and daily victories,” created the conditions to start a dialogue to solve the crisis in Ukraine and elsewhere.

Security

The world needs a system that will “really ensure balance and mutual consideration of interests.”

“And certainly not at our expense, not Russia’s expense.”

Counterterrorism

The number of terrorism crimes in Russia has increased, and more than half of them are planned by Ukrainian special services and “their handlers.”

The FSB should resolutely fight extremism and terrorism

“Special attention should be paid to preventive measures, increasing the counterterrorism protection of military and industrial facilities, life support systems, public facilities, as well as energy and transportation infrastructure.”

FSB units in Donbass and Novorossiya are doing a lot to neutralize terrorists and saboteurs.

Extremist organizations that try to drive a wedge between peoples and religious groups represent “one of the lines of attack on Russia.”

“Extremism and terrorism must be fought resolutely and aggressively. Any attempts to divide and split our society, to set off against each other representatives of different nationalities and religions must be stopped.”

Border and sovereignty

“Serious additional measures” need to be taken to protect the state border and increase the “density of protection of borders in potentially dangerous areas.” It is also necessary to take additional measures to make sure people living near the border remain safe.

Russia must “firmly” defend its national interests and the freedom of its citizens.

Combatting corruption

The FSB needs to put more focus on the fight against corruption and closely monitor the implementation of the government’s defense contracts, national projects and long-term federal and regional programs.

Foreign intelligence services

Foreign intelligence services have hiked their activity since the start of the Russian special military operation has increased.

So, it is necessary to seriously strengthen counterintelligence protection of military and strategic information related to government and military administration, the creation of the latest weapons, and advanced technologies in other industries.

Cyberattacks

The development of digital technologies has led to an increase in the number of cyberattacks on Russian information infrastructure, including official government websites, websites and services of state corporations and government agencies.

Such crimes are “systemic, multidimensional and multidirectional” and cause damage to the government, businesses and ordinary citizens.

Innovations

It is necessary to seriously strengthen counterintelligence protection of strategic information, including advanced research.

“But I draw your attention to the following: With civilian technologies and research, we need to avoid a cut-and-dried approach and act in a sober-minded, competent and smart fashion. So that the achievements of our scientists are not classified and stacked up for safe keeping, but are quickly adopted for production, used in our own market and for increasing our high-tech exports.”

Innovations should be “protected from theft and unfair use by competitors.”

