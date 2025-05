TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * MINISTERO DIFESA: «DURANTE LA NOTTE INTERCETTATI ED ELIMINATI 105 DRONI UCRAINI SULLE REGIONI RUSSE»

10.12 - martedì 6 maggio 2025

Cosa si sa dell’attacco notturno dei droni sulle regioni russe. I sistemi di difesa aerea hanno intercettato ed eliminato 105 droni ucraini sulle regioni russe durante la notte, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.

MOSCA, 6 maggio. /TASS/. I sistemi di difesa aerea hanno intercettato ed eliminato 105 droni (UAV) ucraini sulle regioni russe durante la notte, di cui 19 sulla regione di Mosca, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.

La TASS ha raccolto i dati principali dell’incidente.

Entità dell’attacco

– Dalle 21:00 del 5 maggio, ora di Mosca (18:00 GMT), fino alle 4:00 del 6 maggio, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato ed eliminato 105 droni ad ala fissa ucraini sulle regioni russe.

– Secondo il Ministero della Difesa russo, 32 droni sono stati eliminati nella regione di Bryansk, 22 nella regione di Voronezh, 19 nella regione di Mosca, 10 nella regione di Penza, 9 nella regione di Kaluga, 6 nella regione di Belgorod, 2 nelle regioni di Lipetsk e Samara e 1 nelle regioni di Vladimir, Kursk e Rostov.

Conseguenze

– I detriti di uno dei droni diretti a Mosca sono caduti sull’autostrada Kashirskoye, ha dichiarato il sindaco di Mosca Sergej Sobjanin.

– Preliminarmente, non sono stati registrati danni gravi o feriti, i primi soccorritori stanno lavorando sul posto.

Restrizioni aeroportuali

– Sono state introdotte restrizioni temporanee negli aeroporti della capitale, Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo e Zhukovsky.

– Le restrizioni erano in vigore anche negli aeroporti di Kaluga, Volgograd, Saratov, Samara, Ivanovo, Nizhny Novgorod, Yaroslavl, Kazan e Nizhnekamsk.

What is known about overnight drone attack on Russian regions

Air defense systems have intercepted and eliminated 105 Ukrainian UAVs over Russian regions during the night, the Russian Defense Ministry said

MOSCOW, May 6. /TASS/. Air defense systems have intercepted and eliminated 105 Ukrainian unmanned aerial vehicles (UAVs) over Russian regions during the night, including 19 over the Moscow Region, the Russian Defense Ministry said.

TASS has compiled main facts of the incident.

Scale of attack

– From 9 p.m. on May 5 Moscow time (6 p.m. GMT) until 4 a.m. on May 6, air defense systems on duty have intercepted and eliminated 105 Ukrainian fixed-wing UAVs over the Russian regions.

– According to the Russian Defense Ministry, 32 drones were eliminated over the Bryansk Region, 22 – over the Voronezh Region, 19 – over the Moscow Region, 10 – over the Penza Region, nine – over the Kaluga Region, six – over the Belgorod Region, two each over the Lipetsk and Samara regions, and one each over the Vladimir, Kursk and Rostov regions.

Aftermath

– Debris of one of the drones heading toward Moscow dropped on Kashirskoye Highway, Moscow Mayor Sergey Sobyanin said.

– Preliminarily, no serious damage or injuries have been recorded, first responders are working on site.

Airport restrictions

– Temporary restrictions have been introduced in the capital’s Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo and Zhukovsky airports.

– The restrictions were also in effect in the airports in Kaluga, Volgograd, Saratov, Samara, Ivanovo, Nizhny Novgorod, Yaroslavl, Kazan and Nizhnekamsk.

