10.15 - giovedì 1 maggio 2025

LINK

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Trump riesce a far usare a Kiev le risorse minerarie per finanziare gli aiuti statunitensi — Medvedev

“Ora, il Paese che sta per scomparire dovrà usare la sua ricchezza nazionale per finanziare le forniture militari”, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo.

MOSCA, 1° maggio. /TASS/. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha finalmente fatto pressione sulle autorità di Kiev affinché utilizzassero le loro risorse minerarie per finanziare gli aiuti militari, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitrij Medvedev.

“Trump ha finalmente fatto pressione sul regime di Kiev affinché pagasse gli aiuti statunitensi con le risorse minerarie. Ora, il Paese che sta per scomparire dovrà usare la sua ricchezza nazionale per finanziare le forniture militari”, ha scritto su Telegram.

In precedenza, Trump aveva confermato che Washington e Kiev avevano concluso un accordo sull’accesso degli Stati Uniti alle risorse minerarie dell’Ucraina.

///

Trump succeeds in making Kiev use mineral resources to pay for US aid — Medvedev

“Now, the country that is about to disappear will have to use its national wealth to pay for military supplies,” the Russian Security Council Deputy Chairman said

MOSCOW, May 1. /TASS/. US President Donald Trump has finally pressured the Kiev authorities to use their mineral resources to pay for military aid, Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev said.

*

Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev

© Sergei Bulkin/TASS

“Trump has finally pressured the Kiev regime to pay for US aid with mineral resources. Now, the country that is about to disappear will have to use its national wealth to pay for military supplies,” he wrote on Telegram.

Earlier, Trump confirmed that Washington and Kiev had concluded a deal on US access to Ukraine’s mineral resources.