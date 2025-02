TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * MEDVEDEV: «IL COLLOQUIO PUTIN-TRUMP, CRUCIALE PER IL MONDO INTERO»

09.09 - giovedì 13 febbraio 2025

Medvedev definisce il colloquio Putin-Trump cruciale per il mondo intero. Secondo il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, a causa della politica della precedente amministrazione statunitense, il mondo stava barcollando sull’orlo dell’apocalisse.

MOSCA, 13 febbraio. /TASS/. La conversazione tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader statunitense Donald Trump, avvenuta il giorno prima, è davvero significativa, poiché “il mondo era sull’orlo dell’apocalisse” a causa del crollo delle relazioni tra i due paesi, ha scritto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev sulla sua pagina VK.

“Il colloquio tra i presidenti russo e statunitense ha finalmente avuto luogo, il che è molto importante di per sé. La precedente amministrazione statunitense ha annullato tutti i contatti di alto livello nel tentativo di punire e umiliare la Russia. Di conseguenza, il mondo stava barcollando sull’orlo dell’apocalisse”, ha affermato Medvedev.

Putin e Trump hanno avuto una conversazione telefonica il 12 febbraio. I leader russo e statunitense hanno discusso della cessazione delle ostilità in Ucraina, delle relazioni bilaterali e di altri argomenti, e hanno concordato di continuare i contatti e di organizzare un incontro faccia a faccia.

Medvedev calls Putin-Trump talk crucial for whole world. According to the Russian Security Council Deputy Chairman, as a result of the previous US administration’s policy, the world was teetering on the brink of apocalypse.

MOSCOW, February 13. /TASS/. The conversation between Russian President Vladimir Putin and US leader Donald Trump, which took place the day before, is truly significant, as “the world was on the verge of the apocalypse” due to the collapse of relations between the two countries, Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev wrote on his VK page.

“The talk between the Russian and US presidents has finally taken place, which is very important in itself. The previous US administration canceled all high-level contacts in an attempt to punish and humiliate Russia. As a result, the world was teetering on the brink of apocalypse,” Medvedev said.

Putin and Trump held a telephone conversation on February 12. The Russian and US leaders discussed the cessation of hostilities in Ukraine, bilateral relations and some other topics, and agreed to continue contacts and arrange a face-to-face meeting.

