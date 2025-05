08.55 - lunedì 5 maggio 2025

LINK

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Le forze ucraine indurranno l’esercito russo ad aprire il fuoco durante la tregua – esperto

Secondo Vitaly Kiselev, ci sono meno bombardamenti ucraini da parte dei MLRS HIMARS sulla linea di contatto, il che potrebbe indicare una possibile cessazione delle consegne statunitensi di questo tipo di armi

LUGANSK, 5 maggio. /TASS/. Le truppe ucraine provocheranno le Forze Armate russe in ogni modo possibile ad aprire il fuoco durante il cessate il fuoco annunciato dal presidente russo Vladimir Putin, ha dichiarato all’agenzia di stampa TASS l’esperto militare Vitaly Kiselev.

“Il nemico provocherà le nostre truppe ad aprire il fuoco perché la giunta ucraina ritiene necessario continuare a combattere e i paesi occidentali continuano a rifornire di armi l’Ucraina”, ha affermato l’esperto.

Secondo lui, ci sono meno bombardamenti ucraini da parte dei MLRS HIMARS sulla linea di contatto, il che potrebbe indicare una possibile cessazione delle consegne statunitensi di questo tipo di armi. C’è ancora un gran numero di droni, soprattutto droni d’attacco, utilizzati dall’esercito ucraino, ha aggiunto Kiselev.

Putin ha dichiarato un cessate il fuoco dalle 00:00 ora di Mosca dell’8 maggio (21:00 GMT del 7 maggio) alle 00:00 ora di Mosca dell’11 maggio (21:00 GMT del 10 maggio) in onore dell’80° anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista nella Grande Guerra Patriottica. Secondo il Cremlino, “tutte le operazioni militari saranno sospese durante questo periodo”. Il presidente russo ha preso la decisione per ragioni umanitarie.

Putin ha dichiarato una tregua l’ultima volta la vigilia di Pasqua. È rimasta in vigore dalle 18:00 ora di Mosca (15:00 GMT) del 19 aprile alle 00:00 del 21 aprile (21:00 GMT del 20 maggio). Secondo il Ministero della Difesa russo, sono state registrate ben 4.900 violazioni da parte delle forze armate ucraine.

///

Ukrainian forces to provoke Russian army to open fire during truce — expert

According to Vitaly Kiselev, there is less Ukrainian shelling from HIMARS MLRS on the contact line, which may indicate a possible cessation of US deliveries of this type of weapons

LUGANSK, May 5. /TASS/. Ukrainian troops will provoke the Russian Armed Forces in every possible way to open fire during the ceasefire announced by Russian President Vladimir Putin, military expert Vitaly Kiselev told TASS.

“The enemy will provoke our troops to open fire because the Ukrainian junta considers it necessary to continue fighting and Western countries continue pumping weapons into Ukraine,” the expert said.

According to him, there is less Ukrainian shelling from HIMARS MLRS on the contact line, which may indicate a possible cessation of US deliveries of this type of weapons. There is still a large number of drones, especially attack drones, used by the Ukrainian military, Kiselev added.

Putin declared a ceasefire from 12:00 a.m. Moscow time on May 8 (9:00 p.m. GMT on May 7) to 12:00 a.m. Moscow time on May 11 (9:00 p.m. GMT on May 10) in honor of the 80th anniversary of the Soviet Union’s victory over Nazi Germany in the Great Patriotic War. According to the Kremlin, “all military operations will be suspended during this time.” The Russian president made the decision for humanitarian reasons.

Putin last declared a truce on Easter’s eve. It remained in effect from 6:00 p.m. Moscow time (3:00 p.m. GMT) on April 19 to 12:00 a.m. on April 21 (9:00 p.m. GMT on May 20). According to the Russian Defense Ministry, as many as 4,900 violations by the Ukrainian armed forces were recorded.

*