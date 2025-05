TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * «IL MINISTRO DEGLI ESTERI LAVROV HA CONFERMATO AL MINISTRO DEGLI ESTERI PAKISTANO ISHAQ DAR LA DISPONIBILITÀ A CONTRIBUIRE ALLA RISOLUZIONE DELLSTALLO TRA NUOVA DELHI E ISLAMABAD»

20.29 - domenica 4 maggio 2025

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha confermato al ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar la disponibilità di Mosca a contribuire alla risoluzione della situazione di stallo tra Nuova Delhi e Islamabad, ha dichiarato il ministero degli Esteri russo su Telegram in seguito a una conversazione telefonica tra i due funzionari.

“Particolare attenzione è stata rivolta al significativo aumento delle tensioni tra Nuova Delhi e Islamabad. La parte russa ha sottolineato la propria disponibilità a contribuire a una soluzione politica della situazione venutasi a creare a seguito dell’attacco terroristico del 22 aprile nell’area di Pahalgama, subordinatamente alla reciproca volontà di Islamabad e Nuova Delhi”, ha affermato il Ministero.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov confirmed to Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar Moscow’s readiness to help resolve the standoff between New Delhi and Islamabad, the Russian Foreign Ministry said on Telegram following a telephone conversation between the two officials.

“Special attention was paid to the significant increase in the tensions between New Delhi and Islamabad. The Russian side stressed its readiness to contribute to a political settlement of the situation that arose as a result of a terrorist attack on April 22 in the Pahalgama area, subject to the mutual desire of Islamabad and New Delhi,” the ministry said.