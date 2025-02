12.38 - martedì 11 febbraio 2025

Gran parte dell’Ucraina cerca di diventare la Russia o vi si è già unita — Cremlino. In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva detto in un’intervista che “l’Ucraina potrebbe essere russa un giorno”

Gran parte dell’Ucraina cerca di riunirsi alla Russia e lo ha già fatto, come dimostra la situazione sul campo di battaglia, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Large part of Ukraine seeks to become Russia or has already joined it — Kremlin

Earlier, US President Donald Trump said in an interview that “Ukraine may be Russian one day”

A large part of Ukraine seeks to reunite with Russia and has already done so, as the situation on the battlefield demonstrates, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov told reporters.

