TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * AGENZIA STAMPA “REUTERS“: «GLI STATI UNITI PREPARANO ULTERIORI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA»

08.47 - sabato 3 maggio 2025

LINK

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Sanzioni anti-russe 3 maggio, 00:42. Gli Stati Uniti preparano ulteriori sanzioni contro la Russia – rapporto

Secondo Reuters, tra i potenziali obiettivi figurano il gigante energetico russo a controllo statale Gazprom e importanti aziende coinvolte nei settori delle risorse naturali e bancario.

LONDRA, 3 maggio. /TASS/. Gli Stati Uniti hanno predisposto nuove sanzioni contro la Russia volte ad aumentare la pressione su Mosca nel corso dei colloqui per porre fine al conflitto in Ucraina, ha riportato Reuters, citando fonti.

Secondo il rapporto, tra i potenziali obiettivi figurano il gigante energetico russo a controllo statale Gazprom e importanti aziende coinvolte nei settori delle risorse naturali e bancario. Tuttavia, non è chiaro se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump approverà il pacchetto, ha riportato Reuters.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha precedentemente affermato che gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni alla Russia per non compromettere i colloqui per la risoluzione del conflitto. Il 24 aprile, Trump ha dichiarato che avrebbe preferito dare una risposta entro una settimana, quando gli è stato chiesto della possibilità di ulteriori azioni punitive contro la Russia.

///

Anti-Russian sanctions3 May, 00:42. US prepares more Russia sanctions — report

The potential targets include state-controlled Russian energy giant Gazprom and major companies involved in the natural resources and banking sectors, according to Reuters

LONDON, May 3. /TASS/. The US has put together new sanctions against Russia meant to step up pressure on Moscow in the course of talks to end the conflict in Ukraine, Reuters reported, citing sources.

The potential targets include state-controlled Russian energy giant Gazprom and major companies involved in the natural resources and banking sectors, according to the report. However, it is unclear whether US President Donald Trump will sign off on the package, Reuters reported.

US Secretary of State Marco Rubio previously said that the US is not imposing new sanctions on Russia as it does not want to jeopardize the conflict settlement talks. On April 24, Trump said that he would prefer to give an answer in a week, when asked about the possibility of further punitive actions against Russia.

*

© Stefan Zaklin/Getty Images