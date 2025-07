TASS * AL JAZEERA: «115 PALESTINESI UCCISI IN 24 ORE NELLA STRISCIA DI GAZA, 92 COLPITI MENTRE CERCAVANO AIUTI ALIMENTARI»

07.59 - lunedì 21 luglio 2025

Almeno 115 palestinesi uccisi in un giorno nella Striscia di Gaza — Al Jazeera.

L’esercito ha ucciso 79 persone in attesa di aiuto al checkpoint di Zikim, nel nord dell’enclave, e altre 13 persone nei punti di distribuzione degli aiuti a Rafah e Khan Yunis, nel sud del settore.

DUBAI, 21 luglio. /TASS/. Almeno 115 palestinesi sono stati uccisi in tutta la Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, tra cui 92 persone uccise a colpi d’arma da fuoco mentre cercavano di ricevere aiuti alimentari presso i punti di distribuzione, ha riportato l’emittente qatariota Al Jazeera.

L’esercito ha ucciso 79 persone in attesa di aiuto al checkpoint di Zikim, nel nord dell’enclave, e altre 13 persone nei punti di distribuzione degli aiuti a Rafah e Khan Yunis, nel sud del settore. Le autorità sanitarie di Gaza hanno dichiarato che nell’ultimo giorno si sono verificati 19 decessi per fame. In precedenza, Al Jazeera aveva riferito, citando il Ministero della Salute di Gaza, che i pronto soccorso degli ospedali del settore sono sovraffollati, con un numero senza precedenti di persone affamate. Dal 2 marzo 2025, nella Striscia di Gaza non sono pervenuti aiuti umanitari internazionali. Secondo la decisione di Israele, tutti i posti di blocco rimangono chiusi e la distribuzione di cibo viene effettuata attraverso un sistema di punti gestito da Israele e dal Fondo Umanitario per la Gaza (GHF) degli Stati Uniti.

Le Nazioni Unite e le organizzazioni per i diritti umani hanno definito le strutture del GHF “macelli di esseri umani” e “trappole mortali”. Secondo le organizzazioni internazionali, circa 900 persone sono morte nel tentativo di accedere agli aiuti umanitari a Gaza dalla fine di maggio, quando il GHF ha iniziato le sue attività.

Il 18 maggio, l’esercito israeliano ha avviato le ostilità nelle regioni settentrionali e meridionali della Striscia di Gaza nell’ambito dell’operazione terrestre su larga scala “Gideon’s Chariots”. Il suo obiettivo dichiarato è la sconfitta definitiva del gruppo radicale palestinese Hamas e il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani detenuti nell’enclave. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di assumere il controllo dell’intero territorio della Striscia di Gaza.

At least 115 Palestinians killed in day in Gaza Strip — Al Jazeera

The military killed 79 people waiting for help at the Zikim checkpoint in the north of the enclave and another 13 people at aid distribution points in Rafah and Khan Yunis in the south of the sector

DUBAI, July 21. /TASS/. At least 115 Palestinians were killed across Gaza in the last 24 hours, including 92 people who were shot dead while trying to receive food aid at distribution points, Qatari channel Al Jazeera reported.

The military killed 79 people waiting for help at the Zikim checkpoint in the north of the enclave and another 13 people at aid distribution points in Rafah and Khan Yunis in the south of the sector. Gaza’s health authorities said there were 19 deaths from starvation in the last day. Earlier, Al Jazeera reported, citing the Gaza Health Ministry, that the emergency departments of hospitals in the sector are overcrowded with an unprecedented number of hungry people.

Since March 2, 2025, international humanitarian aid has not been received in the Gaza Strip. According to Israel’s decision, all checkpoints remain closed, and food distribution is carried out through a system of points operated by Israel and the United States Gaza Humanitarian Fund (GHF).

The UN and human rights groups have called the GHF facilities “human slaughterhouses” and “death traps.” According to international organizations, about 900 people have died trying to access humanitarian aid in Gaza since the end of May, when the GHF began its activities.

On May 18, the Israeli army started hostilities in the northern and southern regions of the Gaza Strip as part of large-scale ground operation Gideon’s Chariots. Its stated goal is the final defeat of the Palestinian radical group Hamas and the release of all Israeli hostages held in the enclave. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu promised to take control of the entire territory of the Gaza Strip.