TAR TRENTO * RICORSO FARMACIA S. LORENZO: « COLLOCAZIONE NUOVA SEDE FARMACEUTICA A TRENTO NORD, ANNULLATA LA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE » (PDF SENTENZA)

11.28 - venerdì 18 febbraio 2022

Sentenza sul ricorso numero di registro generale 101 del 2021, proposto dell’impresa individuale Farmacia S. Lorenzo di Bizzaro dr. Bruno, in persona del titolare dott. Bruno Bizzaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Costantini, Cinzia Conta e Paolo Dal Rì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, Piazza di Centa n. 13/1, presso lo studio degli avvocati Piero Costantini e Cinzia Conta;

Contro

Comune di Trento in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Denise Chiogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

– Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio;

– Farmacia ai Soltéri di Andrea Gadotti & C. S.n.c., non costituita in giudizio;

– Farmacia Grandi S.a.s. di Hippo 104 Farma S.r.l., non costituita in

– Farmacia alla Madonna di Casagrande Gianmarco & C. S.n.c., non costituita in giudizio;