TAR – BOLZANO * GRANDI CARNIVORI: «ACCOLTO IL RICORSO DELLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE, SOSPESO L’ABBATTIMENTO DEI DUE LUPI IN VAL VENOSTA»

Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

Comune di Malles Venosta, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per la sospensione, ai sensi dell’art. 61 c.p.a.,

dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 9 agosto 2024, avente ad oggetto: “Prelievo tramite abbattimento di 2 lupi ai sensi dell’art. 16 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 3 della legge provinciale n. 10 del 2023 – Autorizzazione n. 1/2024”.

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle parti ricorrenti ai sensi dell’art. 61 c.p.a.;

Premesso che le ricorrenti intendono proporre ricorso contro l’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stato autorizzato il prelievo, tramite abbattimento, di due esemplari di lupo nell’area del Comune di Curon Venosta e Malles, ordinanza ritenuta illegittima sotto diversi profili;

Rilevato che trattasi di animali appartenenti a una specie (canis lupus) particolarmente protetta, per la quale la normativa sovranazionale e nazionale consente l’abbattimento solo in ipotesi circoscritte e ben individuate;

Rilevato che la misura cautelare ante causam di cui all’art. 61 c.p.a. mira a tutelare in via provvisoria e interinale la fattispecie controversa, “in caso di eccezionale gravità e urgenza”, durante il tempo occorrente per la presentazione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa;

Considerato che il mancato accoglimento della suddetta istanza potrebbe definire in maniera irreversibile la materia del contendere, essendo altamente probabile che, nel lasso di tempo intercorrente per la presentazione del ricorso e della relativa istanza cautelare, si realizzi l’abbattimento dei lupi di cui si discute, rendendo così del tutto inutile la presentazione del ricorso (cfr. i decreti del Presidente della Sez.