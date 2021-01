T.U-MASK.EU – U-EARTH BIOTECH LTD * U-MASK: « SIAMO CERTI CHE LE INDAGINI CHIARIRANNO LA TRASPARENZA DEL NOSTRO OPERATO, IL PRODOTTO RISPETTA NORME E LEGGI IN MATERIA »

Il prodotto rispetta pienamente le norme e le leggi in materia. Confermiamo che questa mattina su richiesta della Procura della Repubblica di Milano è stata svolta un’acquisizione documentale sul nostro prodotto U-Mask. Abbiamo collaborato attivamente con gli inquirenti, fornendo tutta la documentazione richiesta.

Ribadiamo che il prodotto U-Mask rispetta pienamente le norme e le leggi in materia. Tutta la documentazione tecnica relativa ai nostri dispositivi è stata a suo tempo inviata – come prescritto dalla legge – alle Autorità competenti (Ministero della Salute) che, preso atto della correttezza della documentazione accompagnatoria e delle prove tecniche effettuate, ne ha disposto l’approvazione e la registrazione come dispositivi medici di classe uno.

Siamo certi che le indagini in corso chiariranno la trasparenza del nostro operato.