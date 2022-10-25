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SWG * INTENZIONI DI VOTO – 24 OTTOBRE 2022: « FDI AL 28,3% / PD 17,0% / M5S 16,4% / LEGA 8,6% / AZIONE-ITALIA VIVA 8,4% / FI 6,2% »
SWG * INTENZIONI DI VOTO – 24 OTTOBRE 2022: « FDI AL 28,3% / PD 17,0% / M5S 16,4% / LEGA 8,6% / AZIONE-ITALIA VIVA 8,4% / FI 6,2% »
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11.58 - martedì 25 ottobre 2022
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