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LANCIO D'AGENZIA

SWG * INTENZIONI DI VOTO – 24 OTTOBRE 2022: « FDI AL 28,3% / PD 17,0% / M5S 16,4% / LEGA 8,6% / AZIONE-ITALIA VIVA 8,4% / FI 6,2% »

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