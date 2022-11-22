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LANCIO D'AGENZIA

SWG * INTENZIONI DI VOTO – 21/11: « FDI AL 30,4% / M5S 16,9% / PD 16,2% / AZIONE-ITALIA VIVA 7,9% / LEGA 7,6% / FI 6,4% »

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