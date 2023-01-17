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LANCIO D'AGENZIA

SWG * INTENZIONI DI VOTO – 16 GENNAIO: « FDI AL 31,3% / M5S 17,6% / PD 14,2% / LEGA 8,3% / AZIONE – ITALIA VIVA 7,8% / FI 6,4% »

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