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SWG * INTENZIONI DI VOTO – 16 GENNAIO: « FDI AL 31,3% / M5S 17,6% / PD 14,2% / LEGA 8,3% / AZIONE – ITALIA VIVA 7,8% / FI 6,4% »
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11.47 - martedì 17 gennaio 2023
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https://youtu.be/AHDDTSRP5Gk
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