SWG * DONNE E POLITICA: « LA PREMIER MELONI PREVALE NELLA COMUNICAZIONE ED È CONSIDERATA FIGURA FORTE, LA SEGRETARIA PD SCHLEIN È ASSOCIATA AL CAMBIAMENTO »

11.33 - martedì 14 marzo 2023

Con l’elezione di Elly Schlein alla segreteria del PD, l’Italia per la prima volta vede contemporaneamente due donne al comando delle due principali forze politiche. Questo traguardo è considerato da oltre un italiano su 3 un passo importante verso l’inclusione e l’empowerment femminile nella politica, ma per molti si tratta anche di una questione troppo strumentalizzata che pone in risalto il genere delle due leader e non le loro competenze. Nell’ottica di valorizzare le differenze (e similarità) delle due leader, abbiamo chiesto ad un campione di elettori che oggi non voterebbero né Fratelli d’Italia né Partito Democratico (per escludere chi sarebbe troppo di parte nel giudicare), di delineare i loro punti di forza e debolezza.

Ciò che emerge sono due donne considerate soprattutto furbe e calcolatrici. Giorgia Meloni viene ritenuta una figura più autorevole e coraggiosa, ma allo stesso tempo anche più autoritaria e divisiva.Per quanto riguarda la personalità politica, Meloni prevale in termini di capacità dialettica ed è percepita maggiormente come una figura forte, mentre Schlein rappresenta di più il cambiamento. Dato interessante se consideriamo che solo pochi mesi fa la nomina di Meloni a capo del Governo era stata celebrata come la grande novità della politica italiana.Sul piano dei grandi temi politici, Meloni risulta più credibile nell’affrontare le questioni internazionali, tra cui la guerra in Ucraina, e le sfide economiche, mentre Elly Schlein risulta più accreditata su immigrazione, cambiamento climatico e diritti civili.