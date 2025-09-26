SUPERMEDIA YOUTREND/AGI * SONDGGI POLITICI 25/9: «FDI 30,0% / PD 21,8% / M5S 13,0% / LEGA 8,7% / FI 8,6%»

07.51 - venerdì 26 settembre 2025

Supermedia Youtrend/Agi: il peso dei partiti tre anni dopo le politiche.

Nota metodologica: la Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dall’11 al 24 settembre, è stata effettuata il giorno 25 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 11 settembre), Eumetra (18 settembre), Noto (23 settembre), Only Numbers (16 settembre), SWG (15 e 22 settembre) e Tecnè (17, 19 e 24 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale http://sondaggipoliticoelettorali.it.