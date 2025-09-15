SUPERMEDIA YOUTREND/AGI * INTENZIONI DI VOTO 11/9: «FDI 29,5% / PD 21,8% / M5S 13,3% / FI 8,7% / LEGA 8,5%»

Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (e variazione rispetto al 31 luglio):
FdI 29,5% (+0,3)
PD 21,8% (+0,1)
M5S 13,3% (-0,2)
FI 8,7% 😊)
Lega 8,5% (+0,1)
AVS 6,9% (+0,6)
Azione 3,8% (+0,8)
IV 2,1% (-0,2)
+E 1,7% (-0,4)
NM 1,0% 😊)*
*non rilevato da Tecnè
*
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 28 agosto al 10 settembre, è stata effettuata il giorno 11 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Noto (data di pubblicazione: 9 settembre), SWG (1° e 8 settembre), Tecnè (1° e 5 settembre) e Youtrend (8 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.