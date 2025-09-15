Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

SUPERMEDIA YOUTREND/AGI * INTENZIONI DI VOTO 11/9: «FDI 29,5% / PD 21,8% / M5S 13,3% / FI 8,7% / LEGA 8,5%»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
15.40 - lunedì 15 settembre 2025

Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (e variazione rispetto al 31 luglio):

FdI 29,5% (+0,3)
PD 21,8% (+0,1)
M5S 13,3% (-0,2)
FI 8,7% 😊)
Lega 8,5% (+0,1)
AVS 6,9% (+0,6)
Azione 3,8% (+0,8)
IV 2,1% (-0,2)
+E 1,7% (-0,4)
NM 1,0% 😊)*
*non rilevato da Tecnè

 

*

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 28 agosto al 10 settembre, è stata effettuata il giorno 11 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Noto (data di pubblicazione: 9 settembre), SWG (1° e 8 settembre), Tecnè (1° e 5 settembre) e Youtrend (8 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.

 

Potrebbe essere un'immagine raffigurante ‎il seguente testo "‎youtrend AGI> 11 La Supermedia settembre 2025 MELONI Fratelli Fratellid'Italia Rispetto al 31 luglio 2025 .고능산 Partito Democratico MOAMENTO 29,5% 5% 7 +0,3 Movimento Movimento5Stelle 5 Stelle 21,8% 21, Forza Italia +0,1 13,3% 13 3% SALVINI 8,7% 7% 8, Lega →-0,2 →= 8,5% Alleanza Verdi Sinistra AZIONE 6,9% 9% Azione 7 7+0,1 +0,1 ITaLaviva 3,8% 3 Italia Viva 기 7+0,6 +0,6 EUROPA) 2,1% 7+0,8 7 +0,8 +Europa ONO MODERATI 1,7% 7% 1, → -0,2 NoiModerati 1,0% 1, 0% 4,0- لا →=‎"‎

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.