SUPERMEDIA YOUTREND/AGI * INTENZIONI DI VOTO 11/9: «FDI 29,5% / PD 21,8% / M5S 13,3% / FI 8,7% / LEGA 8,5%»

15.40 - lunedì 15 settembre 2025

Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (e variazione rispetto al 31 luglio):

FdI 29,5% (+0,3)

PD 21,8% (+0,1)

M5S 13,3% (-0,2)

FI 8,7% 😊)

Lega 8,5% (+0,1)

AVS 6,9% (+0,6)

Azione 3,8% (+0,8)

IV 2,1% (-0,2)

+E 1,7% (-0,4)

NM 1,0% 😊)*

*non rilevato da Tecnè

*

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 28 agosto al 10 settembre, è stata effettuata il giorno 11 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Noto (data di pubblicazione: 9 settembre), SWG (1° e 8 settembre), Tecnè (1° e 5 settembre) e Youtrend (8 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.