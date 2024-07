SSC NAPOLI CALCIO * RITIRO DIMARO (TN): “ I SORRISI IN CAMPO E SUGLI SPALTI ILLUMINANO IL PRIMO ALLENAMENTO DELL’ERA CONTEA ALLO STADIO CARCIATO”

20.20 - giovedì 11 luglio 2024

Si parte, sul campo tutti insieme. Foto di gruppo con tutti gli azzurri rivolti verso gli spalti mentre i tifosi acclamano soprattutto Antonio Conte. S’inizia con il lavoro atletico, lo staff quasi tutto nuovo cura i dettagli alternando gli esercizi collettivi con l’attenzione individuale. Si lavora subito con il pallone, Conte monitora con il suo staff il lavoro sul possesso palla mentre i portieri si esercitano con il preparatore Alejandro Rosalen Lopez, una conferma rispetto alla scorsa stagione. Non c’è capitan Di Lorenzo, in vacanza dopo gli Europei ma attraverso i canali ufficiali ha spedito un messaggio in cui annuncia la sua permanenza con il sorriso, la voglia di riprendere il giusto cammino con l’allenatore e i compagni di squadra. È simbolica anche la scelta d’iniziare la stagione con un messaggio del capitano, come se fosse al loro fianco a condividere virtualmente il battesimo della nuova annata.

L’allenamento si è chiuso con il saluto istituzionale da parte dell’assessore Roberto Failoni con Maurizio Rossini, Luciano Rizzi, Fabio Sacco e Giovanni Battaiola. Assente il sindaco Andrea Lazzaroni colpito da indisposizione. “Al mister abbiamo augurato un buon soggiorno ed anche un proficuo lavoro in vsita della prossima stagione” commenta l’assessore al Turismo Roberto Failoni. “Conte, dal canto suo – aggiunge Failoni – si è detto molto contento di essere in Trentino”.

Da domani si entra nella normalità con doppia serie di allenamenti la mattina e al pomeriggio e possibilità di autografi con prenotazione sul sito web de SSC Napoli.

* DOMENICA 14 LUGLIO – INCONTRO SERATA CON 4 GIOCATORI

Palco in Piazza Madonna della Pace

* MERCOLEDÌ 17 LUGLIO – SERATA D’INTRATTENIMENTO (CABARET)

Palco in Piazza Madonna della Pace

* GIOVEDÌ 18 LUGLIO –INCONTRO SERATA CON MISTER + STAFF TECNICO

Palco in Piazza Madonna della Pace

* VENERDÌ 19 LUGLIO – SERATA PRESENTAZIONE SQUADRA CON DJ-SET

Palco in Piazza Madonna della Pace

* SABATO 20 LUGLIO – SERATA D’INTRATTENIMENTO (CANTANTI)

Palco in Piazza Madonna della Pace.

INFO: www.visitvaldisole.it e www.visittrentino.it