SPARKASSE E MELINDA * PARTNERSHIP: « LDV20 PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA, INNOVATIONSSCHMIEDE LDV20 UNTERSTÜTZT BEI STEIGERUNG DER ENERGIEEFFIZIENZ »

16.13 - venerdì 11 marzo 2022

LDV20 di Sparkasse e Melinda per una maggiore efficienza energetica. LDV20, spazio di Sparkasse dedicato all’innovazione imprenditoriale, con il proprio servizio di Open Innovation “RADAR”, aiuta il Consorzio Melinda nella riduzione del proprio impatto ambientale. ll Consorzio punta a ridurre ulteriormente il consumo di energia, che già oggi proviene al 100% da fonti rinnovabili ed è autoprodotta per il 10%.

Il tema dei consumi energetici è sempre più al centro del dibattito ambientale, economico e politico e per le aziende è diventato ormai fondamentale focalizzarsi sul fronte delle sostenibilità energetica. Melinda si è mossa già da alcuni anni in questa direzione: impiega energie rinnovabili al 100% e ogni anno autoproduce circa il 10% dell’energia consumata tramite i pannelli fotovoltaici installati su tutti i tetti delle proprie Cooperative.

Il Consorzio della Val di Non continua a investire per ottenere risultati sempre migliori, far fronte alle nuove sfide e trovare innovazioni in grado di ridurre i consumi, sia a livello di impatto ambientale che di costo. Allo stesso tempo è fondamentale studiare e portare avanti modelli di innovazione che possano aiutare il territorio a crescere, mission alla base delle attività di LDV20, spazio di Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano dedicato all’innovazione imprenditoriale. Melinda ha infatti proposto una propria sfida all’interno della Call per Startup “RADAR” organizzata da LDV20, puntando all’efficientamento energetico degli stabilimenti del Consorzio, con l’obiettivo di misurare, prevedere e ridurre il consumo di energia.

Per rispondere a questa esigenza sono state individuate, dal team di LDV20, 22 startup, che sono state valutate assieme al nuovo Reparto di Ricerca e Sviluppo di Melinda, una divisione di recente istituzione che ha proprio l’obiettivo di cercare soluzioni innovative per ottimizzare i processi dell’intera filiera della mela.

Dopo un’attenta valutazione è stata selezionata la startup Energenius, nata a Rovereto, la cui mission è trasformare i consumi energetici e le relative misure in un potente fattore competitivo, valorizzando i dati raccolti dal campo al fine di ottimizzare i livelli di prelievo elettrico e termico e ridurre i relativi costi di esercizio.

“Per Melinda è prioritario investire nella ricerca di progetti e innovazioni che permettano di offrire un prodotto con il minor impatto ambientale possibile e allo stesso tempo restare competitivi sui costi, così da garantire sostenibilità del reddito ai propri soci,” afferma Ernesto Seppi, Presidente del Consorzio Melinda, e aggiunge: “La nuova collaborazione con due realtà del territorio come Sparkasse ed Energenius costituisce un tassello cruciale di questo percorso volto allo sviluppo di progetti mirati alla salvaguardia dell’ambiente e della comunità locale e ad assicurare un futuro promettente alle famiglie degli agricoltori delle nostre valli.”

“LDV20 e il servizio RADAR sono stati per noi una sfida: dimostrare che Sparkasse può supportare i propri clienti a 360 gradi, anche e soprattutto nei loro percorsi di innovazione,” spiega Nicola Calabrò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Sparkasse, e aggiunge: “Guardando a quanto svolto con Melinda non possiamo che pensare che questa sfida sia stata vinta, tuttavia non ci vogliamo fermare qui. Il team e le competenze di LDV20 stanno crescendo per coinvolgere altre aziende e affrontare le loro necessità di innovazione.”

Il progetto sta vedendo ora la propria fase di esecuzione, avviata in ottobre, in seguito all’evento RADAR di LDV20, e si articola in più step. In una prima fase sono stati raccolti i dati di consumo energetico di tre siti: Celle Ipogee, SARC Tassullo, COBA Denno. È stato realizzato un portale ad hoc per la raccolta dei dati, in modo da avere una visione centralizzata dei consumi. Durante la seconda fase, si applicheranno algoritmi di intelligenza artificiale e Machine Learning ai dati per capire quali interventi di efficientamento energetico realizzare. L’obiettivo è anche trovare indicatori di prestazione energica, come il consumo di kWh per tonnellata di prodotto conservata, che contribuiranno a suggerire la direzione da intraprendere. Sarà valutata l’opportunità di estendere la raccolta dati all’interno di tutti gli stabilimenti del Consorzio.

*

Sparkasse-Innovationsschmiede LDV20 unterstützt Melinda bei Steigerung der Energieeffizienz Die Innovationsschmiede der Sparkasse, LDV 20, unterstützt mit ihrem Open- Innovation-Dienst „RADAR“ das Konsortium Melinda bei der Verringerung der Umweltbelastung. Das Konsortium, das 4.000 Obstbauern, vereint in 16 Genossenschaften, vertritt, strebt eine weitere Senkung des Energieverbrauchs an, der bereits heute zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen stammt und zu 10% selbst erzeugt wird. Die Frage des Energieverbrauchs rückt zunehmend in den Mittelpunkt der ökologischen, wirtschaftlichen und politischen Debatte, und es ist für die Unternehmen von entscheidender Bedeutung, sich auf eine nachhaltige Energieversorgung zu konzentrieren. Melinda ist bereits seit einigen Jahren in diesem Bereich aktiv: Das Konsortium nutzt zu 100% erneuerbare Energien und erzeugt jährlich etwa 10% des Energieverbrauchs durch Photovoltaikanlagen, die auf allen Dächern seiner Genossenschaften installiert sind. Das Konsortium im Nonstal im Trentino investiert weiter, um immer bessere Ergebnisse zu erzielen, sich den neuen Herausforderungen zu stellen und Innovationen zu finden, die den Verbrauch sowohl hinsichtlich der Umweltbelastung als auch der Kosten senken können. Gleichzeitig ist es von grundlegender Bedeutung, innovative Lösungen zu finden und voranzutreiben, die dem Territorium und seinen Unternehmen zu weiterem Wachstum verhelfen können – dies ist das Ziel von LDV20, der Innovationsschmiede der Sparkasse, die sich die Aufgabe gestellt hat, die Innovation in Unternehmen zu fördern. Melinda hat sich im Rahmen der von LDV20 organisierten Initiative für junge Startups „RADAR“ eingebracht, um die Energieeffizienz der Betriebsanlagen des Konsortiums zu steigern, mit dem Ziel den Energieverbrauch zu messen, vorherzusagen und zu senken. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, hat das Team von LDV20 insgesamt 22 innovative Startups ausfindig gemacht, die zusammen mit der neuen Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Melinda bewertet wurden, einer neu geschaffenen Abteilung, die sich die Suche nach innovativen Lösungen zur Optimierung der Prozesse in der gesamten Obstverarbeitungskette zum Ziel gesetzt hat. Nach sorgfältiger Prüfung wurde das Startup-Unternehmen Energenius aus Rovereto ausgewählt, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Energieverbrauch und die entsprechenden Maßnahmen in einen starken Wettbewerbsfaktor zu verwandeln, indem die gesammelten Daten genutzt werden, um die Strom- und Wärmeentnahme zu optimieren und die Betriebskosten zu senken.