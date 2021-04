SOTTOSEGRETARIO MOLES (FI) * VACCINI: « FONDAMENTALI PER LA RIAPERTURA TOTALE DEL PAESE, L’IMMUNITÀ DI GREGGE DEVE ESSERE RAGGIUNTA IL PRIMA POSSIBILE » »

“Il tema dei vaccini è fondamentale ed è quello su cui siamo tutti impegnati. L’immunità di gregge deve essere raggiunta il prima possibile perché è l’unico modo per mettere il Covid all’angolo e consentire la riapertura totale del Paese. Nel frattempo abbiamo predisposto una serie di misure necessarie a supporto del sistema Italia”.

Lo ha detto Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e vice presidente dei senatori di Forza Italia, intervistato da “Radio Radicale”.“Abbiamo sia il decreto Sostegni in esame al Senato, con gli emendamenti di Forza Italia per sostenere al meglio il mondo produttivo e delle imprese, sia lo scostamento di bilancio da 40 miliardi che la mia componente politica ha chiesto con forza e che rappresenta un ulteriore fondamentale elemento per aiutare il Paese in questa delicatissima fase”.