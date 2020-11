SOTTOSEGRETARIO FRACCARO * CREDITO COOPERATIVO: « BANKITALIA AUTORIZZA IPS PER CASSE RURALI , TRAGUARDO IMPORTANTE PER IL TERRITORIO DELL’ALTO ADIGE »

Fraccaro, Bankitalia autorizza IPS per casse rurali, traguardo importante per il territorio. “Accogliamo con grande soddisfazione la decisione della Banca d’Italia di autorizzare Raiffeisen Südtirol IPS, il sistema di tutela istituzionale che raccoglie circa 40 casse rurali dell’Alto Adige ed è nato come sistema alternativo rispetto alla riforma del credito cooperativo.

Ho promosso la norma in materia per consentire di mantenere vivo il fondamentale presidio del credito cooperativo e di salvaguardare il principio della mutualità diffusa. Questi capisaldi sono storicamente alla base dello sviluppo e della prosperità della Provincia di Bolzano ed è un bene che vengano preservati anche per il futuro: grazie all’IPS sarà possibile farlo, è un traguardo per tutto il nostro territorio. Questa notizia dimostra che un percorso alternativo non solo è possibile, ma è anche auspicabile”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro.